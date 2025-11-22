  1. Clients Privés
Genève La Main Tendue lance une campagne de sensibilisation

ATS

22.11.2025 - 09:28

La Main Tendue Genève a lancé une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation pour promouvoir sa ligne gratuite d'écoute 143. L'association veut valoriser les bienfaits d’une écoute empathique et sans jugement, qui est pratiquée par sa septantaine de bénévoles.

La période des fêtes est généralement synonyme d'une augmentation du nombre d'appels à la Main Tendue (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 09:28

Ciblant la population dans son ensemble, la campagne met en scène cinq visuels avec des personnes de différentes tranches d’âge, dans des contextes variés, rappelant qu'"au 143, il y a toujours une oreille». La campagne fait écho aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui font appel à La Main Tendue: solitude, souffrance psychique, surmenage professionnel ou familial notamment.

«Cette nouvelle campagne montre aussi que le 143 n'est pas seulement réservé aux crises aiguës et que chacun peut bénéficier d'un espace d'écoute active et d'une présence attentive pour déposer ses pensées et ses émotions, pour éventuellement traverser plus sereinement les épreuves de la vie», relève Yaël Liebkind, directrice de la Main Tendue Genève, citée dans un communiqué

La campagne se déploie en affichage urbain, dans les cinémas, les transports publics et sur les réseaux sociaux. Elle durera jusqu'à la fin de l'année. La période des fêtes est généralement synonyme d'une augmentation du nombre d'appels à La Main Tendue. Elle sera renouvelée au cours de l'année 2026.

En 2024, la Main Tendue Genève a répondu à 18'798 appels, traité 485 chats et 238 courriels. La souffrance psychique, la solitude et l’isolement social compte pour plus de 60% des thématiques les plus souvent abordées. La Main Tendue offre un service d'écoute et de soutien téléphonique (au numéro 143), par internet (chat et e-mail), 24h/24, à toute personne en difficulté.

