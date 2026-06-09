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Trump furieux La mairie de Los Angeles se jouera entre deux démocrates

Basile Mermoud

9.6.2026

La surprenante candidate de gauche Nithya Raman disputera le second tour des municipales de Los Angeles en novembre, face à la démocrate sortante Karen Bass, infligeant ainsi un cinglant revers au candidat républicain soutenu par Donald Trump.

Nithya Raman, candidate de gauche victorieuse des primaires (archives).
Nithya Raman, candidate de gauche victorieuse des primaires (archives).
Getty Images via AFP

Agence France-Presse

09.06.2026, 10:38

Selon les derniers comptages publiés lundi soir par le comté de Los Angeles, Nithya Raman totalise 28,5% des voix, devant le républicain Spencer Pratt à 25,8%. Suffisant pour que des médias américains, dont CNN et NBC News, la donne qualifiée pour le second tour avec la maire actuelle, même si les chiffres sont encore provisoires.

La socialiste a de fait revendiqué sa victoire. «Je suis extrêmement honorée que les électeurs nous aient donné l'occasion de nous qualifier», a-t-elle déclaré sur X. «Notre combat pour un Los Angeles plus sain, plus sûr, plus abordable et plus joyeux continue désormais».

Le candidat défait, Spencer Pratt, est une ex-star de télé-réalité dont la maison a brûlé lors des incendies dévastateurs de 2025 qui ont frappé la région.

Soutenu par le président, il a axé sa campagne sur la colère généralisée suscitée par la lenteur de la reconstruction de la ville, ses routes défoncées, ses sans-abri en proie à la drogue et un hôtel de ville jugé inefficace et captif des intérêts particuliers.

Les trois candidats étaient au coude-à-coude dans les sondages jusqu'à l'élection de mardi dernier. Le républicain, crédité de 30% des voix dans les heures suivant le scrutin, n'a depuis cessé de chuter à mesure que les bulletins envoyés par courrier étaient comptabilisés. Le second tour aura lieu en même temps que les législatives de mi-mandat, le 3 novembre.

Primaires en Californie. Donné perdant, Trump dénonce un scrutin «volé» et ordonne des enquêtes pour fraude

Primaires en CalifornieDonné perdant, Trump dénonce un scrutin «volé» et ordonne des enquêtes pour fraude

En Californie, les bulletins sont envoyés par la poste aux électeurs inscrits et sont valides s'ils sont oblitérés au plus tard le jour de l'élection. Certains ne parviennent ainsi au centre de dépouillement que plusieurs jours après la fermeture des bureaux de vote.

Ce système – combiné à la taille de cet État de 40 millions d'habitants – fait que la Californie est toujours lente à finaliser ses résultats, frustrant les électeurs de tous bords.

Jeudi, Donald Trump a accusé les démocrates d'essayer «de voler» les primaires. Son administration a annoncé le lendemain avoir lancé de «multiples enquêtes» concernant de supposées fraudes électorales. Bastion démocrate, la Californie n'a jamais subi de fraude d'ampleur susceptible de peser sur les résultats.

Mais le locataire de la Maison Blanche continue d'affirmer sans la moindre preuve que la présidentielle de 2020 lui aurait été volée par son adversaire Joe Biden. Il affirme que des millions d'immigrés en situation irrégulière votent à chaque scrutin en Californie, avec l'assentiment de la gauche américaine.

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