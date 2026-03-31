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Soupçons de favoritisme La mairie de Paris perquisitionnée

ATS

31.3.2026 - 19:52

Deux jours après l'installation d'Emmanuel Grégoire, successeur d'Anne Hidalgo, la mairie de Paris a été perquisitionnée: l'attribution de la direction artistique de la cérémonie de commémoration des dix ans des attentats du 13 novembre 2015 intrigue la justice financière.

L'organisation de la commémoration en novembre dernier des attentats du 13-Novembre, les pires qu'ait connus la France et qui ont fait 132 morts, avait été confiée à la société de Thierry Reboul (archives). 
L'organisation de la commémoration en novembre dernier des attentats du 13-Novembre, les pires qu'ait connus la France et qui ont fait 132 morts, avait été confiée à la société de Thierry Reboul (archives). 
AFP

Keystone-SDA

31.03.2026, 19:52

Le parquet national financier (PNF), qui a confié les investigations à la section de recherches (SR) de la gendarmerie de Paris, cherche à savoir si le marché public de cette cérémonie a été attribué dans le respect du droit à la société TRE Conseil, a appris l'AFP de source proche du dossier.

L'organisation de la commémoration en novembre dernier des attentats du 13-Novembre, les pires qu'ait connus la France et qui ont fait 132 morts, avait été confiée à la société de Thierry Reboul, qui lui-même avait dirigé les cérémonies des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Ce marché représente 1,5 million d'euros, selon Le Canard enchaîné, qui a révélé la perquisition. «La Ville de Paris a pleinement coopéré avec les équipes de la section de recherches de la gendarmerie de Paris et a ainsi pu fournir l'ensemble des documents et justificatifs demandés», a réagi la mairie auprès de l'AFP.

France. Le socialiste Emmanuel Grégoire officiellement élu maire de Paris

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Des «opérations de perquisition dans divers lieux, dont notamment la mairie de la ville de Paris, ont eu lieu», a fait savoir Pascal Prache, patron du PNF, en début de soirée dans un communiqué.

Ces investigations «s'inscrivent dans le cadre d'une enquête préliminaire» ouverte par le parquet national financier «le 6 février 2026, des chefs notamment de favoritisme, recel de favoritisme, et prise illégale d'intérêt», poursuit le magistrat.

Cette enquête découle d'«un signalement des services de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris au parquet national financier», détaille Pascal Prache. Au coeur du dossier, selon les mots du patron du PNF, il y a donc «l'attribution de la direction artistique de la cérémonie de commémoration des dix ans des attentats du 13 novembre 2015».

Jardin mémoriel près de l'hôtel de ville

Le fil rouge de la célébration de novembre dernier fut la musique, en hommage au «sens de la fête» auquel les attentats ont voulu s'attaquer, avait insisté Thierry Reboul avant la cérémonie.

Le 13 novembre dernier, à la nuit tombée, les cloches de Notre-Dame et d'églises parisiennes ont donc sonné vers 18H00, marquant le début de l'hommage national, avec une musique omniprésente.

Symbole fort, le chanteur des Eagles of death metal, groupe de hard rock qui se produisait au Bataclan ce soir de novembre 2015, a chanté «You'll never walk alone» ("Tu ne marcheras jamais seul") avec le Choeur du 13, une chorale de rescapés.

Des personnes intervenues ce funeste soir du vendredi 13 novembre 2015 ont également égrené, dans un silence total, pendant près de dix minutes, le nom des 132 personnes – dont deux suicides de rescapés – dont la vie fut volée.

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La chanson d'AC/DC «Hells Bells», jouée en version instrumentale, avait lancé officiellement la cérémonie, avec une projection lumineuse représentant Marianne, des larmes bleues et rouges coulant sur ses joues. Puis se fut le «Requiem des lumières» du compositeur Victor Le Masne, directeur musical des cérémonies des Jeux de Paris en 2024, avec le choeur de Radio France.

«Nous avons souhaité cette année qu'une cérémonie englobe les commémorations traditionnelles sur les différents sites des attentats, dans un lieu unique (le jardin mémoriel près de l'hôtel de ville, ndlr), pour montrer que Paris n'est pas une ville comme les autres et se relève toujours», avait exposé la maire PS de Paris Anne Hidalgo dans une conférence de presse un mois avant la cérémonie.

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