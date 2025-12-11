La Maison blanche accentue sa charge contre CNN

La Maison Blanche a durci jeudi ses attaques contre la chaîne CNN, qui se trouve au coeur d'une bataille financière dans laquelle Donald Trump est impliqué sur le plan politique et familial.

Mercredi, le président américain lui-même avait interpellé une autre journaliste de la chaîne (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«CNN = Chicken News Network» a écrit sur X le directeur de la communication de la Maison Blanche Steven Cheung, «chicken» signifiant ici «trouillarde». Il lui reproche de ne pas accueillir en plateau l'influent conseiller Stephen Miller.

Le vice-président JD Vance a partagé cette publication, en écrivant: «Si CNN veut être une vraie chaîne d'informations elle doit faire de la place aux voix importantes du gouvernement.»

L'attaque la plus violente est venue d'un compte officiel sur X appelé Rapid Response 47, qui s'en est pris à la principale correspondante de la chaîne à la Maison Blanche: «Kaitlan Collins n'est pas une journaliste. C'est un porte-voix du Parti démocrate».

Mercredi, le président américain lui-même avait interpellé une autre journaliste de la chaîne sur le même ton: «Vous savez que vous travaillez pour les démocrates, n'est-ce pas? Vous êtes au fond une branche du Parti démocrate.»

Donald Trump a par ailleurs réclamé que CNN change de propriétaire dans le cadre de la vente de sa maison-mère, Warner Bros Discovery. Le groupe américain de médias et de divertissement fait l'objet d'une bataille d'enchères entre son concurrent Paramount Skydance et le géant du streaming Netflix.

Dirigé par David Ellison, le fils du milliardaire proche de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propose de racheter l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris CNN. Le gendre du président, Jared Kushner, s'est associé à cette offre via sa société d'investissement.

Dans le cadre de l'offre de Netflix, CNN serait en revanche logée, avant le rachat, dans une entité distincte qui serait cotée en Bourse. «Je pense que CNN devrait être vendue, car les personnes qui la dirigent en ce moment sont soit corrompues, soit incompétentes», a déclaré Donald Trump mercredi.

Le président américain a déjà indiqué qu'il entendait s'impliquer dans la décision du gouvernement d'approuver ou non une vente de Warner Bros, qui revient habituellement au ministère de la Justice.

Son insistance pour que CNN se retrouve entre des mains amies semble favoriser l'offre de Paramount Skydance. Netflix, en revanche, est associée aux démocrates, son cofondateur Reed Hastings étant un important donateur du parti.