  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gardes nationaux à Chicago La guerre des nerfs entre Trump et les villes progressistes continue

ATS

5.10.2025 - 02:37

Le président américain Donald Trump a signé samedi un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago. Au même moment, une juge fédérale a bloqué celui qu'il a ordonné à Portland, une autre ville démocrate ciblée par le milliardaire républicain.

Donald Trump a déjà envoyé la garde nationale à Washington (cliché), Los Angeles et Memphis (archives).
Donald Trump a déjà envoyé la garde nationale à Washington (cliché), Los Angeles et Memphis (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 02:37

05.10.2025, 07:58

«Le président Trump a autorisé 300 gardes nationaux à protéger les agents et biens fédéraux» à Chicago, a annoncé sa porte-parole Abigail Jackson. Il «ne détournera pas le regard de l'état de non-droit qui affecte les villes américaines», a-t-elle ajouté.

Cette mégapole du nord du pays est la cinquième ville démocrate dans laquelle le président américain a ordonné le déploiement de la garde nationale, une mesure jusqu'alors tout à fait exceptionnelle.

Les gardes nationaux ont déjà été déployés ces derniers mois à Los Angeles, Washington et Memphis, à chaque fois malgré l'opposition des responsables locaux qui ont estimé qu'une telle mesure ne se justifiait aucunement.

Contre «les Antifa et autres terroristes». Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

Contre «les Antifa et autres terroristes»Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

«Pas de danger de rébellion»

Un déploiement similaire à Portland a toutefois été bloqué samedi à titre temporaire par une juge fédérale. M. Trump a assuré que la ville de l'Oregon, où des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois, est «ravagée par la guerre».

Mais dans un document de 33 pages, la juge souligne que ces mouvements de protestation ne présentent pas de «danger de rébellion» et peuvent être gérés par les «forces de l'ordre régulières».

Les fonctionnaires fédéraux ont en conséquence «temporairement interdiction» d'y déployer la garde nationale, a-t-elle statué. Cette décision expire le 18 octobre.

Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue de son second mandat depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. Il estime que les Etats-Unis sont victimes d'une «invasion» de «criminels venus de l'étranger» et communique abondamment sur les expulsions.

Plusieurs manifestations et actions contre la police de l'immigration (ICE) ont eu lieu dans le pays dernièrement, notamment dans les villes dites «sanctuaires», comme Portland ou Chicago, où les migrants en situation irrégulière et menacés d'expulsion sont protégés.

Super Bowl. «C’est honteux» - La police de l'immigration surveillera le show de Bad Bunny

Super Bowl«C’est honteux» - La police de l'immigration surveillera le show de Bad Bunny

«Pas besoin de troupes militaires»

«Il n'y a pas d'insurrection. Il n'y a pas de menace pour la sécurité nationale et il n'y a pas besoin de troupes militaires dans notre grande ville», a clamé la gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, avant d'appeler le public à «ne pas mordre à l'hameçon» en s'engageant dans des violences ou des dégradations.

Saluant la décision judiciaire, le sénateur démocrate de l'Oregon Ron Wyden estime qu'elle vient confirmer «ce que les habitants de l'Oregon savent déjà: nous ne voulons pas que Donald Trump provoque la violence en déployant des troupes fédérales dans notre Etat». Les démocrates présentent un front uni contre de tels déploiements.

Les gardes nationaux, réservistes de l'armée, sont formés pour intervenir sur des catastrophes naturelles, mais ils peuvent également combattre à l'étranger. Donald Trump menace d'envoyer des militaires également à New York ou Baltimore, d'autres grandes villes démocrates.

A Chicago, des forces du département de la sécurité intérieure (DHS) ont dit samedi avoir été contraintes d'ouvrir le feu sur une automobiliste «armée» qui avait embouti leur fourgon, la blessant.

Les plus lus

Jusqu’à 85'000 vaches abattues : la filière laitière suisse en crise
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
La Municipalité de Lausanne porte plainte
Marc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !
La découverte qui bouleversa l'astronomie a 30 ans