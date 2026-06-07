La Maison Blanche dissimule-t-elle le réel état de santé de Trump ?

Donald Trump aura 80 ans la semaine prochaine et utilise la santé comme une arme politique. Mais les spéculations sur d'éventuelles maladies du président américain ne s'arrêtent pas.

Le président américain Donald Trump aura 80 ans le 14 juin. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Agence France-Presse, Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Frêle, sénile et somnolent: c'est ainsi que Donald Trump a toujours dépeint son prédécesseur et ennemi intime Joe Biden. Le président américain se présente en revanche comme une sorte de Superman doté d'une forme physique et mentale exceptionnelle. A l'approche du 80e anniversaire de Trump le 14 juin, certains doutent toutefois qu'il soit physiquement et mentalement à la hauteur de ses tâches.

Le médecin personnel de Trump a certifié il y a quelques jours seulement que le républicain était en «excellente santé» après son bilan annuel. Le président est «pleinement capable d'assumer toutes ses responsabilités en tant que commandant en chef de l'armée et chef d'État», a déclaré Sean Barbabella.

Son état mental «continue de se dégrader»

Les médecins indépendants sont d'un tout autre avis: 36 neurologues, psychiatres et autres médecins ont demandé fin avril la destitution de Trump. Son état mental s'est «encore dégradé» depuis l'année électorale 2024. Le président «représente un danger de plus en plus grand pour le public», d'autant plus qu'il peut utiliser des armes nucléaires en tant que commandant en chef, expliquaient les médecins, dont certains déclarent eux-mêmes voter pour les républicains.

Les médecins ont constaté à distance chez Trump «un langage digressif», «des changements de cap soudains et inexplicables sur des questions stratégiques» et «des convictions grandiloquentes et délirantes». A cela s'ajoute un «manque de contrôle des impulsions, visible dans les menaces de violence faciles». En outre, les médecins ont constaté «une communication nocturne apparemment compulsive et addictive - par exemple 150 messages dans les médias sociaux en une nuit».

Des signes évidents de sénilité

Le président lui-même se considère en revanche comme un «génie». Il s'est vanté d'avoir obtenu 30 points sur 30 au test cognitif. Ses médecins lui ont attesté une «intelligence extrême».

En réalité, Trump montre des signes évidents de sénilité. Il semble régulièrement s'assoupir lors de ses rendez-vous à la Maison Blanche. Il indique lui-même qu'il veut juste «reposer ses yeux». De plus, lors de ses apparitions, on a pu voir des chevilles enflées et, à plusieurs reprises, de gros bleus sur sa main droite, en partie recouverts de maquillage. La Maison Blanche a expliqué cela par des «poignées de main fréquentes» et la prise d'aspirine.

Le fait est que Trump est l'homme le plus âgé jamais élu président des Etats-Unis. Lors de son entrée en fonction, il était âgé de 78 ans, sept mois et onze jours - environ cinq mois de plus que Biden, qu'il qualifie de sénile, et nettement plus âgé que des prédécesseurs comme Ronald Reagan (69 ans) et George W. Bush (64 ans) lors de leur prestation de serment.

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Roosevelt ne voulait pas paraître faible pendant la guerre

La Maison Blanche cache-t-elle donc des maladies de Trump ? C'est une question qui fait régulièrement l'objet de spéculations à Washington. Dans le passé, cela s'est produit à plusieurs reprises pour des présidents américains. Des exemples connus sont Franklin D. Roosevelt (1933-1945), qui utilisait un fauteuil roulant en raison d'une poliomyélite. Il ne l'a toutefois presque jamais fait en public, afin de ne pas paraître faible pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou John F. Kennedy (1961 à 1963), qui souffrait secrètement d'une maladie des glandes surrénales et de problèmes de dos.

Mais ce qui est particulier chez Trump, c'est qu'il utilise le thème de la santé comme une arme politique. Lors de la campagne électorale de 2024, il n'a cessé de se défouler sur «sleepy Joe» (Joe le somnolent) Biden, qui, à la consternation de ses partisans, se dégradait de plus en plus mentalement - jusqu'à ce qu'il doive finalement céder sa candidature à la vice-présidente Kamala Harris sous la pression de son parti.

«La malbouffe est peut-être bonne après tout»

Le seul problème de santé dont souffre officiellement Trump est son poids: le président, qui mesure 1,91 mètre, pesait dernièrement 108 kilos, soit six bons kilos de plus qu'il y a un an. Son médecin personnel lui conseille donc de perdre du poids et de faire plus d'exercice, par exemple en jouant au golf.

Trump flirte avec le fait de se nourrir de burgers, de sucreries et de Coca Light. «Je me sens exactement comme il y a 50 ans. Peut-être que la malbouffe est bonne après tout», a-t-il récemment plaisanté. Même le ministre de la santé Robert F. Kennedy (RFK) Jr., habituellement loyal, a levé les yeux au ciel: «Je ne sais pas comment il survit, mais il le fait», a déclaré Kennedy à propos de Trump.

Trump apparaît tout autrement sur les canaux en ligne: rajeuni de 30 ans dans un costume slimfit, svelte et élancé en maillot de bain ou en Superman musclé: l'intelligence artificielle (IA) le rend possible. La Maison Blanche montre le président tel qu'il se voit lui-même.