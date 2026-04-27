Attaque lors d'un galaLa Maison Blanche dénonce «le culte de la haine venu de la gauche»
ATS
27.4.2026 - 20:18
La Maison Blanche a imputé lundi la responsabilité de l'attaque survenue lors d'un gala de la presse en présence de Donald Trump samedi à Washington. Elle a dénoncé un «culte de la haine venu de la gauche».
Keystone-SDA
27.04.2026, 20:18
ATS
«Le culte de la haine venu de la gauche contre le président et tous ceux qui le soutiennent et travaillent pour lui a fait de nombreux blessés et morts, et a failli frapper à nouveau ce week-end», a accusé la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt lors d'un point presse.
Le suspect qui a tenté de faire irruption, armé, dans la salle du gala doit être présenté lundi à la justice.
Karoline Leavitt a dit que cette attaque constituait la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump en moins de deux ans.
Donald Trump a lui-même repoussé les limites pour un président américain en matière de langage employé à l'égard d'adversaires politiques, une attitude que ses détracteurs jugent polarisante et parfois violente.
«Ces dernières années, personne n'a dû faire face à plus de projectiles et plus de violence que le président Trump», a assuré la porte-parole de la Maison Blanche, de retour de congé maternité pour cette conférence.
«Ceux qui traitent, en permanence et à tort, le président de fasciste, de menace pour la démocratie et le comparent à Hitler dans des buts politiques, alimentent ce type de violence», a-t-elle ajouté.
Parmi ceux qui ont déjà comparé Trump au dirigeant nazi Adolf Hitler figure son propre vice-président JD Vance à l'époque où ce dernier s'opposait à Trump en 2016.