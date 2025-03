La Maison Blanche a pilonné mercredi les démocrates, accusés d'être le «parti de la démence et de la haine» pour avoir manifesté leur opposition pendant un discours triomphaliste de Donald Trump la veille devant le Congrès.

Un membre démocrate du Congrès brandit un drapeau ukrainien alors que le président Donald Trump s'adresse à une session conjointe du Congrès dans la chambre de la Chambre des représentants au Capitole des États-Unis à Washington, le mardi 4 mars 2025. (Photo AP/Julia Demaree Nikhinson) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La soirée d'hier a apporté une grande clarification. Les démocrates se sont montrés comme le parti de la démence et de la haine, qui veut faire de l'Amérique la dernière de ses priorités», a assuré la porte-parole de l'exécutif Karoline Leavitt devant la presse.

Encouragée par les questions de représentants de «nouveaux médias», proches de l'électorat trumpiste et de plus en plus présents à la Maison Blanche, elle a accusé les élus de l'opposition de ne pas s'être levés pour applaudir les personnes de la société civile conviées par le président américain pour illustrer, à grand renfort d'émotion, ses priorités politiques.

«Enfant innocent malade»

«Ils ne se sont pas tenus debout pour un bel enfant innocent malade du cancer» , a-t-elle déclaré, ajoutant: «Ils n'ont même pas applaudi deux mères dont les filles ont été tuées par des immigrants illégaux.»

Les démocrates «ont manqué de respect aux Américains», et se sont seulement «levés hier soir pour acclamer l'Ukraine, pas pour l'Amérique», a critiqué Karoline Leavitt.

Quelques minutes après le début du discours de politique générale, le démocrate Al Green avait lancé, debout, au président: «vous n'avez pas de mandat» pour couper dans les dépenses publiques. Refusant de se rassoir, il a été expulsé de l'assemblée.

Nombre de démocrates se sont parés des couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien, en signe de soutien au pays en guerre. D'autres élues sont venues en tenues rose pour protester contre les mesures de l'administration Trump qui, selon elles, nuisent aux droits des femmes.

Plusieurs élus de gauche ont aussi quitté l'hémicycle avant la fin du discours, le plus long du genre.

Pendant une heure et quarante minutes, Donald Trump a surtout vanté ses décisions en matière d'immigration, loué longuement les actions d'Elon Musk pour réformer l'appareil d'Etat, et pourfendu le «wokisme».

Il ne s'est pas étendu sur l'inflation persistante, un sujet pourtant omniprésent pendant sa campagne, ni sur les sujets internationaux.