Protection des informations La Maison-Blanche restreint l'accès des journalistes

ATS

1.11.2025 - 08:19

La Maison-Blanche a annoncé vendredi restreindre l'accès des journalistes à une partie de son bureau de presse afin de mieux protéger des «informations sensibles». Cette décision intervient sur fond de tensions entre les grands médias et le gouvernement américain.

La Maison Blanche a annoncé la libération de l'Américain Marc Fogel en Russie (archives).
La Maison Blanche a annoncé la libération de l'Américain Marc Fogel en Russie (archives).
sda

Keystone-SDA

01.11.2025, 08:19

Nombre des journalistes accrédités à la Maison-Blanche disposent de bureaux au sein du bâtiment. Jusqu'à présent, ils pouvaient librement se rendre dans deux espaces où travaillent les salariés du service de presse de la Maison-Blanche afin de demander des informations ou des réactions.

L'accès des journalistes au premier espace ("upper press"), située près du bureau ovale et qui accueille le bureau de la porte-parole Karoline Leavitt et les autres responsables du service de presse, est désormais conditionné à l'obtention préalable d'un rendez-vous.

Une seconde partie ("lower press"), là où travaillent les autres attachés de presse et située près de la salle de conférence de presse, est toujours librement accessible par les journalistes, précise la note de la Maison-Blanche.

Des «ennemis du peuple»

Elle y précise qu'en raison d'une réorganisation interne, les membres de l'équipe de communication de la Maison-Blanche «interagissent de manière permanente avec des informations sensibles».

Cette nouvelle restriction se fait donc pour «protéger ces informations et maintenir la coordination entre les équipes du Conseil de sécurité nationale et celles de la communication», peut-on encore lire sur la note.

Cette annonce intervient deux semaines après que le ministère américain de la défense a imposé aux journalistes accrédités l'interdiction de solliciter ou publier certaines informations sans autorisation explicite du ministère.

Le président américain Donald Trump, qui décrivait les médias traditionnels comme des «ennemis du peuple» lors de son premier mandat (2017-2021), s'en prend régulièrement à des journalistes critiques envers son administration et a lancé plusieurs poursuites judiciaires.

