La Maison-Blanche salue un «accord historique» avec Berne

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane La Maison-Blanche salue un «accord historique» avec Berne

ATS

16.11.2025 - 15:40

La Maison-Blanche relève sur son site internet que la déclaration d'intention négociée avec la Suisse sur les droits de douane jette les bases d'un «accord historique»: il ouvrira «un accès sans précédent» au marché suisse pour les exportateurs américains.

Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer loué par Donald Trump pour l'accord négocié avec la Suisse.
Le représentant américain au Commerce Jamieson Greer loué par Donald Trump pour l'accord négocié avec la Suisse.
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 15:40

16.11.2025, 15:44

L'accord créera en outre «des milliers d'emplois à travers les Etats-Unis». Présentant les détails du point de vue américain sur l'entente annoncée vendredi qui imposera des droits de douane de 15% (contre 39% selon le projet américain initial) aux produits suisses exportés aux Etats-Unis, les services de Donald Trump dressent une longue liste des avantages qu'en retireront les Etats-Unis.

«L’accord prévoit la levée de nombreuses barrières commerciales, notamment des droits de douane, afin d’accroître la compétitivité des produits américains tels que l’agriculture, les machines, les dispositifs médicaux, l’aérospatiale et l’énergie. Il constitue la plus grande expansion de l’accès des exportateurs américains au marché suisse, offrant de nouvelles opportunités pour divers secteurs», relève le texte sur le site de la Maison-Blanche.

Revue de presse. Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé

Revue de presseDroits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé

Par ailleurs, «plusieurs grandes entreprises suisses comme Roche, Novartis, ABB ou Stadler ont déjà annoncé d’importants investissements aux Etats-Unis, qui dépasseront 200 milliards de dollars, dont 67 milliards en 2026. Ces investissements doivent dynamiser l’économie américaine, en créant des emplois bien rémunérés à travers tout le pays».

Et de poursuivre: «Les partenaires suisses et liechtensteinois se sont engagés à investir dans la main-d'oeuvre américaine via des programmes de formation, notamment des apprentissages en entreprise, renforçant ainsi le volet social de cet accord.»

Whisky, médical, numérique

L'énumération se poursuit: «L’accord favorise aussi la suppression de nombreux droits de douane dans l’agriculture et l’industrie, notamment pour les noix, les poissons, les fruits et certains spiritueux comme le whisky ou le rhum. La Suisse établira également des quotas tarifaires pour le poulet, le bœuf, et le bison américains, afin d’assurer un accès équitable à ses marchés. En parallèle, elle s’engage à réduire plusieurs barrières non tarifaires qui ont longtemps empêché l’entrée des produits américains, notamment dans le secteur médical, l’agriculture, ou encore la propriété intellectuelle.»

Suisse - Etats-Unis. L'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»

Suisse - Etats-UnisL'accord douanier conclu grâce à un message «Truth Social»

Une attention particulière est portée à la protection de la propriété intellectuelle, à la lutte contre le travail forcé et à l’environnement, écrit encore la Maison-Blanche. «Les trois pays (Etats-Unis, Suisse, Liechtenstein) ont convenu de respecter des principes solides en matière de commerce numérique, notamment en évitant la mise en place de taxes numériques nuisibles. La coopération sera également renforcée pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement, notamment contre des politiques commerciales déloyales de pays tiers, et pour contrôler précisément les exportations, les sanctions et les investissements.»

Début 2026

L'accord doit être finalisé rapidement, précise la présidence américaine, avec une ratification prévue pour début 2026. Cela permettra d’"atteindre une réduction du déficit commercial américain avec la Suisse, qui s’élevait à 38,5 milliards de dollars en 2024, avec l’objectif de l’éliminer d’ici 2028».

Donald Trump voit dans l'accord «une voie concrète pour renforcer les relations économiques avec la Suisse, en assurant à la fois la sécurité nationale et la prospérité économique du pays».

Vendredi, le conseiller fédéral en charge de l'Economie Guy Parmelin s'était félicité de son côté «des améliorations significatives» de l'accord-cadre, la Suisse ayant évité d'être taxée au tarif fort de 39%.

«Merci président Trump». La presse suisse se réjouit, mais pointe un coût élevé

«Merci président Trump»La presse suisse se réjouit, mais pointe un coût élevé

«La Suisse n'a fait aucune concession qui limiterait sa capacité d'action ou sa neutralité, a assuré M. Parmelin. Elle reste «autonome», mais elle s'est engagée à ce que des entreprises helvétiques – la pharma en particulier – investissent aux Etats-Unis 200 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici fin 2028.

Parmi les concessions annoncées par M. Parmelin figurent par exemple l'amélioration de la reconnaissance de normes américaines en Suisse, notamment dans le secteur automobile, et l'abaissement de ses propres droits de douane sur une palette de produits américains. Les discussions ont été menées dans une perspective «win-win», souligne Berne.

Les plus lus

Aux Hospices de Beaune, des enchères loin des sommets
À Gizeh, un nouveau musée s’ouvre… et l’Égypte veut récupérer sa reine
La Maison-Blanche salue un «accord historique» avec Berne
La vie au sein de la famille royale britannique est «un enfer»
Un mort dans un accident impliquant un véhicule agricole
«J’ai déjà vu beaucoup de choses que l'on jugeait impossibles»