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Aucun blessé La menace d'explosion d'une cuve de produit chimique en Californie est «éliminée»

ATS

25.5.2026 - 18:14

La menace d'explosion d'une cuve de produit chimique - qui aurait entraîné des émanations toxiques dans une zone habitée de Californie - a été «éliminée», ont annoncé lundi les pompiers de la banlieue sud de Los Angeles.

Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, menaçait de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser.
Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, menaçait de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 18:14

Environ 50'000 personnes ont cependant encore l'interdiction de rentrer chez elles. La menace d'explosion «a été éliminée», a déclaré TJ McGovern, chef des pompiers locaux, dans un message vidéo.

Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, menaçait de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser près de quartiers d'habitation à Garden Grove, localité du comté d'Orange.

Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués, des centres d'accueil ouverts, et cet ordre n'a pas été levé lundi matin par les pompiers. «Merci de respecter les zones d'évacuation», a déclaré TJ McGovern.

Une «menace persiste»

Les pompiers ont ensuite précisé sur X qu'une «menace persiste pour la sécurité publique». A l'issue d'une inspection nocturne de la cuve, «nous avons éliminé la menace» d'une explosion, a déclaré Craig Covey, un autre responsable des pompiers, dans ce même message vidéo.

La présence d'une fissure dans la cuve, évoquée dimanche, a été confirmée, ainsi qu'une baisse de la pression à l'intérieur. «De plus, la température s'est stabilisée et est en réalité en train de diminuer», passant d'environ 38°C à 34°C, a ajouté Craig Covey. «C'est une nouvelle extrêmement positive», a-t-il ajouté, «cet accident prend un autre tournant.»

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Aucun blessé n'a été signalé à ce stade par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de l'accident, rapporté jeudi.

Le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Lee Zeldin, avait affirmé dimanche que «le scénario le plus probable est celui d'un rejet de faible volume, que les autorités locales seront en mesure de surveiller, de neutraliser et de contenir».

Elles travaillaient justement ce week-end à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres.

Selon l'EPA, le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée.

GKN Aerospace, l'entreprise britannique à qui appartient ce réservoir, a déclaré dimanche dans un communiqué «travailler sans relâche pour limiter le risque de fuite» et a présenté des excuses à la population.

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