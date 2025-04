Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

SUISSE-UE : Les négociateurs en chef de la Suisse et de l'Union européenne (UE) doivent parapher mercredi l'accord sur la participation de la Suisse aux programmes de l'UE. Le texte permet la participation de la Confédération au paquet Horizon (avec effet rétroactif au 1er janvier 2025), au programme Iter (dès 2026) et une association à «Erasmus+». L'accord doit être signé d'ici à la fin de l'année par le Conseil fédéral et la Commission européenne.

CONSEIL FÉDÉRAL : Le Conseil fédéral siègera mercredi pour la première fois dans sa nouvelle configuration. Après avoir pris ses fonctions mardi, le nouveau conseiller fédéral Martin Pfister participera à sa première séance hebdomadaire du gouvernement. Le centriste zougois a repris les rênes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) des mains de sa prédécesseure, la Valaisanne Viola Amherd.

HISTOIRE : L'association Grandson-Murten 2026 présente mercredi le projet de commémoration des 550 ans des batailles de Grandson (VD) et Morat (FR). Diverses commémorations sont prévues dans les cantons de Vaud, Fribourg et Berne entre mars et octobre 2026. Les Confédérés suisses ont battu l'armée du duc de Bourgogne Charles le Téméraire le 2 mars 1476 à Grandson et le 22 juin de la même année à Morat dans le cadre des guerres de Bourgogne.

FINANCES PUBLIQUES : L'Etat de Fribourg présente mercredi ses comptes 2024, dans un contexte financier difficile et sachant que le canton est soumis au principe constitutionnel de l'équilibre. L'annonce par le grand argentier Jean-Pierre Siggen intervient également dans l'attente de la publication prochaine d'un programme d'assainissement.

GUERRE COMMERCIALE : Le président américain Donald Trump doit lancer mercredi, «jour de la libération», la mère de toutes les batailles commerciales, celle qu'il ne cesse de promettre depuis sa campagne électorale, avec de nouveaux droits de douane. Ces taxes sont censées inaugurer un «âge d'or» des Etats-Unis, mais pourraient faire chavirer l'économie mondiale. Elles doivent être annoncées à 16h00 (22h00 en Suisse) à la Maison-Blanche par le milliardaire républicain, juste après la fermeture de la bourse de New York, qui a déjà commencé à tanguer comme d'autres places financières à travers le monde.

ROYAUME-UNI : Un passeport ne suffira plus pour se rendre au Royaume-Uni à partir de mercredi. Les voyageurs devront demander en plus une autorisation de voyage électronique (ETA). Ce document coûte 10 livres sterling (11 francs) jusqu'au 9 avril, puis 16 livres sterling à partir de cette date. Il sera valable deux ans et permettra plusieurs séjours d'une durée maximale de six mois par voyage. Il devra ensuite être renouvelé. L'autorisation peut être demandée via le site du gouvernement britannique ou l'application UK ETA.

FOOTBALL : En football, le Lausanne-Sport doit gagner mercredi soir dès 20h30 sur la pelouse du FC Zurich. Tout autre résultat signifierait quasiment la fin de ses espoirs de figurer du bon côté de la barre au soir de la 33e journée de Super League. De son côté, le FC Sion reçoit Winterthour, avec l'espoir de creuser l'écart avec ses rivaux dans la course au maintien.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 2 avril, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Avec cette journée, l'ONU s'efforce de promouvoir la pleine réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les personnes autistes, en garantissant leur participation à la société sur un pied d'égalité. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/autism-day

Vu dans la presse

SUISSE-UE : 47% des Suisses sont favorables au nouveau paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE), révèle un sondage relayé mercredi par les journaux du groupe Tamedia. 35% y sont défavorables, alors que la part des indécis se monte encore à 18%. Les champions du «oui» sont les Vert'libéraux, avec un impressionnant 76%. Ils sont suivis par le PS (70%), le Centre (59%), le PLR (56%) et les Vert-e-s (50%). A l'opposé, 75% de l'électorat de l'UDC le rejette. Au niveau linguistique, la Suisse romande semble moins europhile que la Suisse alémanique, avec respectivement 42% et 50% d'avis favorables. Les italophones y sont les plus opposés. (24 Heures, Tribune de Genève, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund et Tages-Anzeiger)

PARTIS : Le conseiller national Philipp Matthias Bregy (Centre/VS) annonce mercredi dans le journal Blick sa candidature à la présidence du Centre. Le chef du groupe centriste au Parlement fédéral se dit conscient qu'il s'agit d'un grand défi de suivre les traces du président sortant Gerhard Pfister. Il estime que le passage de chef de groupe parlementaire à président de parti est une chance pour la formation conservatrice, car il garantit la stabilité. La succession de l'actuel président du Centre Gerhard Pfister, qui a annoncé sa démission pour la fin juin, aura lieu le 28 du même mois lors de l'assemblée des délégués du parti.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : la moitié de la population mondiale était confinée pour lutter contre la propagation du Covid 19.

- Il y a 10 ans (2015) : décès du cinéaste portugais Manoel de Oliveira à 106 ans ("Le Mystère du printemps», «Amour de perdition», «Francisca», «Le Soulier de Satin").

- Il y a 10 ans (2015) : des shebab somaliens attaquent l'université de Garissa, dans l'est du Kenya, tuant 148 personnes, presque toutes des étudiants.

- Il y a 20 ans (2005) : décès du pape Jean Paul II.

- Il y a 40 ans (1985) : naissance du patineur valaisan Stéphane Lambiel, deux fois champion du monde et médaille d'argent aux jeux Olympiques de 2006.

Le dicton du jour

«Au moment où commence avril, l'esprit doit se montrer subtil».