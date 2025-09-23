  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Incidents «inacceptables» La Norvège accuse Moscou d'avoir violé trois fois son espace aérien

ATS

23.9.2025 - 19:32

Le gouvernement norvégien a affirmé mardi que des appareils russes avaient violé l'espace aérien du pays scandinave à trois reprises cette année. Oslo a qualifié ces incidents d'«inacceptables».

«Les incidents en Norvège sont d'une moindre ampleur que ceux survenus en Estonie, en Pologne et en Roumanie, tant en termes de lieu que de durée», a précisé M. Støre.
«Les incidents en Norvège sont d'une moindre ampleur que ceux survenus en Estonie, en Pologne et en Roumanie, tant en termes de lieu que de durée», a précisé M. Støre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.09.2025, 19:32

L'ambassade de Russie à Oslo a de son côté affirmé que les affirmations de la Norvège n'étaient «pas confirmées par les données objectives russes de surveillance». «La Russie a violé l'espace aérien norvégien à trois reprises ce printemps et cet été», a déclaré le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué.

Violations de l'espace aérien. L’Otan met en garde Moscou: «Tout cela doit cesser»

Violations de l'espace aérienL’Otan met en garde Moscou: «Tout cela doit cesser»

«Nous ne pouvons pas établir s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'une erreur de navigation. Quelle qu'en soit la cause, cela reste inacceptable, et nous l'avons clairement fait savoir aux autorités russes», a-t-il ajouté. Ces trois violations de l'espace aérien, deux en mer et une au-dessus de terres inhabitées, se sont produites après une décennie entière sans incident comparable, a relevé Oslo.

Selon les détails fournis par le gouvernement, un chasseur russe SU-24 a d'abord traversé l'espace aérien norvégien pendant quatre minutes le 25 avril, puis un avion de transport L410 Turbolet pendant trois minutes le 24 juillet, et enfin un chasseur SU-33 pendant une minute le 18 août.

Les yeux et les oreilles de l’OTAN

«Les incidents en Norvège sont d'une moindre ampleur que ceux survenus en Estonie, en Pologne et en Roumanie, tant en termes de lieu que de durée», a précisé M. Støre. «Il n'en demeure pas moins que ce sont des événements que nous considérons avec le plus grand sérieux», a-t-il précisé.

Membre de l'Otan, la Norvège se présente souvent comme «les yeux et les oreilles» de l'Alliance atlantique dans le Grand Nord, où elle partage une frontière maritime et 198 km de frontière terrestre avec la Russie. Tout en remettant en cause les affirmations norvégiennes, l'ambassade de Russie en Norvège a, dans un courriel à l'AFP, accusé les pays de l'Alliance d'être responsables d'une montée des tensions dans le Grand Nord.

Transport aérien. Les aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

Transport aérienLes aéroports de Copenhague et d'Oslo rouvrent mardi

«La politique provocatrice suivie par l'OTAN, consistant à intensifier les activités militaires des pays membres dans les régions septentrionales, y compris les exercices militaires où notre pays est désigné comme un ennemi hypothétique, ne fait qu'accroître les tensions et engendre un risque d'escalade supplémentaire de la situation militaire dans la région», a-t-elle dit. De son côté, l'Otan a le même jour averti Moscou que l'"escalade» devait cesser et assuré qu'elle était prête à se défendre, par tous les moyens.

Les plus lus

Trump retourne sa veste sur l’Ukraine: «la Russie est un tigre de papier»
«Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU
Coincé sur le trottoir new-yorkais, Macron appelle Trump: «How are you?»
Pour Trump, l’OTAN devrait abattre les avions russes qui violent son espace aérien
«C'est vraiment n'importe quoi» - Neymar dégomme le classement final !
La gaffe du FC Bâle à cause du «règlement très strict de l'UEFA»