«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer

Une entreprise d'armement ukrainienne, qui n'est sur le marché que depuis 2022, offre de toutes nouvelles possibilités à l'armée de Kiev : En seulement neuf mois, un missile qui pourrait être décisif pour la guerre a été développé.

Le FP-5 Flamingo C'est le nouveau missile de croisière ukrainien FP-5 Flamingo du fabricant Fire Point, qui a donné un aperçu de sa production à l'agence de presse AP le 18 août. Photo: KEYSTONE Ce missile de 12 à 14 mètres de long est propulsé par un moteur à une vitesse maximale de 950 km/h et peut transporter 1,1 tonne d'explosifs sur plus de 3000 kilomètres. Photo: KEYSTONE Actuellement, un "Flamingo" serait construit chaque jour : Rien que sur cette photo, on en voit six exemplaires. A partir du mois d'octobre, il est prévu d'en fabriquer 200 par mois. Photo: KEYSTONE L'ogive contient probablement des bombes FAB-1000, pensent les experts : le Flamingo a une puissance explosive nettement supérieure à celle des drones ukrainiens. Photo: KEYSTONE Le moteur est construit à Zaporizhia et a déjà fait ses preuves. Un étage de fusée fait passer le missile du sol à l'air libre jusqu'à ce que le moteur prenne le relais. Photo: KEYSTONE L'endroit où le Flamingo est produit est tenu secret. Photo: KEYSTONE Le FP-5 Flamingo C'est le nouveau missile de croisière ukrainien FP-5 Flamingo du fabricant Fire Point, qui a donné un aperçu de sa production à l'agence de presse AP le 18 août. Photo: KEYSTONE Ce missile de 12 à 14 mètres de long est propulsé par un moteur à une vitesse maximale de 950 km/h et peut transporter 1,1 tonne d'explosifs sur plus de 3000 kilomètres. Photo: KEYSTONE Actuellement, un "Flamingo" serait construit chaque jour : Rien que sur cette photo, on en voit six exemplaires. A partir du mois d'octobre, il est prévu d'en fabriquer 200 par mois. Photo: KEYSTONE L'ogive contient probablement des bombes FAB-1000, pensent les experts : le Flamingo a une puissance explosive nettement supérieure à celle des drones ukrainiens. Photo: KEYSTONE Le moteur est construit à Zaporizhia et a déjà fait ses preuves. Un étage de fusée fait passer le missile du sol à l'air libre jusqu'à ce que le moteur prenne le relais. Photo: KEYSTONE L'endroit où le Flamingo est produit est tenu secret. Photo: KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe: selon le «Wall Street Journal», Donald Trump a approuvé la vente de 3350 missiles de type RIM-174 Standard ERAM à l'Ukraine. Les coûts d'environ 850 millions de dollars devraient être pris en charge par les Européens.

Le hic: avant que Kiev n'utilise le missile, dont la portée peut atteindre 450 kilomètres, Washington doit approuver les cibles, écrit le journal américain. Pour cela, l'homme du Pentagone Elbridge Colby aurait élaboré son propre mécanisme.

US is sending Ukraine 3,350 Extended Range Attack Munition (ERAM) air-launched missiles, with deliveries starting in weeks.



Low/cost cruise missiles reportedly have a range of up to 250 miles, a CEP of less than 10 m, and a warhead of 500 pounds.

Source: WSJ pic.twitter.com/YiKD6jrtRW — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) August 24, 2025

Celui-ci limite l'utilisation des armes américaines à longue portée en général: selon le «Wall Street Journal», les forces armées ukrainiennes se sont vu interdire au moins une fois une attaque avec des munitions ATACMS sur le territoire russe. Depuis le printemps, aucune attaque de ce type avec des armes américaines n'aurait été autorisée.

Trump veut un contrôle

Même le tir du Storm Shadow britannique et de son homologue français Scalp nécessiterait une autorisation américaine, car ils dépendent d'une technique de visée provenant des Etats-Unis. La Maison Blanche aurait voulu exercer une influence mécanique sur le Kremlin avec son reviewism afin d'inciter Vladimir Poutine à faire d'éventuelles concessions.

The Extended Range Attack Munition (ERAM) is a precision-guided, air-launched bomb developed by the U.S. Air Force specifically for Ukraine’s Air Force



Designed as a low-cost, subsonic munition capable of operating without GPS and under heavy electronic jamming pic.twitter.com/UoSQlFCA5b — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) August 24, 2025

Volodymyr Zelensky est interrogé sur le rapport lors de la fête de l'indépendance ukrainienne, alors qu'il donnait une conférence de presse le 24 août à l'occasion de la visite du Premier ministre canadien Mark Carney. «Ces derniers temps, nous n'avons pas parlé de ce genre de choses avec les États-Unis. C'était le cas auparavant», explique l'homme de 47 ans.

Le président ukrainien contredirait-il ici ouvertement Donald Trump? Pas du tout: les temps ont simplement changé. «On se souvient de différents signaux concernant nos attaques de représailles après qu'ils [les Russes] aient attaqué notre système énergétique. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, nous n'en faisons même plus mention».

«Nous utilisons nos [propres] armes à longue portée»

Kiev n'a tout simplement plus besoin du Pentagone pour frapper des cibles lointaines: «Nous utilisons nos armes à longue portée produites sur le territoire national», explique Zelensky. Jusqu'à présent, les forces armées ne disposaient toutefois que du R-360 Neptun dans leur arsenal: le missile anti-navire d'une portée allant jusqu'à 1000 kilomètres a été transformé pour atteindre également des cibles terrestres.

L'inconvénient: il semble que peu de ces missiles nationaux soient construits. La dernière fois qu'une attaque ukrainienne a été rapportée, c'était en janvier; le Neptune aurait été utilisé. A l'époque, un entrepôt de la région de Rostov avait été touché après que des drones ont pris le dessus sur la défense aérienne russe.

Le Neptune est produit par le bureau d'études Luch, qui fait partie de l'entreprise d'armement publique Ukroboronprom. Il fabrique également des lanceurs de missiles ainsi que des missiles sol-air et antichars.

«Potentiel de modifier considérablement la guerre»

Mais Volodymyr Zelensky a un autre atout dans sa manche: «L'Ukraine a le potentiel de modifier considérablement la guerre», déclare Torsten Heinrich, expert militaire et YouTuber. «Leur nouvelle arme peut forcer la Russie à abandonner la guerre».

L'Allemand parle du missile de croisière FP-5 Flamingo, que l'Ukraine a présenté le 18 août au monde entier et qui rappelle de loin le Fieseler Fi 103 des nazis, alias V1. Heinrich qualifie le Flamingo de «véritable gamechanger».

Une arme V1 allemande sur une photo d'août 1944. KEYSTONE

La raison: l'initiative stratégique dans le combat terrestre appartient aux Russes, explique Heinrich. Kiev doit donc rendre la guerre plus coûteuse pour le Kremlin. Le gouvernement de Moscou doit arriver à la conclusion suivante: «Nous pouvons peut-être encore avancer, mais cela nous coûte trop cher». Et pour cela, il faut causer des dégâts importants dans l'arrière-pays russe.

«C'est une toute nouvelle dimension»

Les drones sont certes un moyen d'y parvenir, mais ils n'emportent que peu d'explosifs, ce qui est justement une lacune pour les usines massives de l'époque soviétique. Le Flamingo est en mesure d'y remédier: le nouveau missile peut transporter 1,1 tonne d'explosif à une vitesse allant jusqu'à 950 km/h sur une distance de plus de 3000 kilomètres, indique-t-on du côté du fabricant Fire Point.

🚀 Ukraine: Fire Point produces one FP-5 Flamingo cruise missile per day, and expects to increase production to 210/month by October.

- Range: 3,000 km (1,860 miles)

- Payload: 1,150 kg (2,500 pounds)

The company produces the highly successful FP-1 long-range drones. pic.twitter.com/tCREafhP2f — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

«C'est une toute nouvelle dimension», classe Heinrich. Le fabricant indique une précision de 14 mètres maximum. Une vidéo montre le fonctionnement de l'arme: elle est lancée depuis une rampe et mise en l'air par un étage de fusée, qui est largué après avoir été utilisé. Le moteur prend ensuite le relais.

Politico has published another detailed video of a Flamingo FP-5 launch. According to the article, the system went from concept to its first successful battlefield tests in less than 9 months. The Flamingo is now in serial production, with a target output of about 200 per month pic.twitter.com/ToPAOjbslS — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 22, 2025

Il s'agit de l'Ivtchenko AI-25 de la société Ivtchenko Progress, basée à Zaporijia. Il est également utilisé dans le jet d'entraînement tchèque Aero L-39 Albatros ou dans le drone turc Bayraktar Kızılelma, qui est en cours de développement.

87% de la capacité de la raffinerie à portée de main

Selon le fabricant, le montage de la rampe prend entre 20 et 40 minutes. Cela rend le Flamingo vulnérable si des drones ennemis se trouvent à proximité. Mais grâce à sa grande portée, l'arme peut également être placée loin dans l'arrière-pays. Ce ne sont pas seulement Saint-Pétersbourg et Moscou qui pourraient être attaqués - même Kazan, Ekaterinbourg et Omsk sont vulnérables.

Le Flamingo pourrait même atteindre la ville russe d'Omsk - même s'il est positionné à l'ouest du Dnipro. Google Earth

Le nombre d'objectifs militaires augmente ainsi de manière exorbitante. Qu'il s'agisse de l'aéroport de Bolchoïe Savino dans la région de Perm, du quartier général de la 25e armée ainsi que de la 67e division mécanisée à Ekaterinenbourg ou du port naval de Mourmansk, Moscou aura du mal à protéger toutes ses installations dans l'immensité du pays.

Installations militaires à portée du Flamingo - cliquez ici pour voir la carte. Stiftung Rondeli

87% de la capacité de raffinage russe est également à portée, affirme Heinrich. Derrière l'ogive du Flamingo, les experts soupçonnent la FAB-1000, une bombe de fabrication soviétique dont Kiev a encore des milliers en stock. Au total, le missile mesure 12 à 14 mètres de long pour une envergure de six mètres. Elle devrait peser six tonnes au total.

Les Russes se moquent de l'«arme miracle»

«Nous l'avons inventé assez rapidement», déclare à «Politico» la CEO de Fire Point, Iryna Terech, à propos du développement. «Il nous a fallu moins de neuf mois pour la développer, d'une idée à ses premiers tests réussis sur le champ de bataille. C'est un développement entièrement ukrainien».

L'agence de presse publique russe «Tass» n'est guère impressionnée par cette «arme miracle». Il s'agit en effet d'un produit du Milanion Group, qui appartient à des propriétaires britanniques et émiratis. Leur missile IDEX-2025 ressemble au Flamingo, mais il est plus performant que le produit ukrainien.

Terech ne s'en offusque pas: «Nous avons observé la réaction des Russes lors de nos premières missions et je peux dire que plus la mission était réussie, plus les Russes ont essayé de couper court à toute publicité à ce sujet».

Une ouverture d'esprit inhabituelle

La production en série du Flamingo a déjà commencé. Actuellement, une fusée serait fabriquée par jour, mais d'ici octobre, sept exemplaires devraient déjà être produits chaque jour. Le fabricant Fire Point, qui n'est présent sur le marché que depuis 2022, caresse peut-être l'idée d'exporter sa nouvelle arme.

La franchise inhabituelle avec laquelle on parle de ce produit militaire plaide en ce sens: le magazine «Politico» n'est pas le seul à parler de cette nouveauté - des journalistes de l'agence de presse AP ont également eu l'occasion d'observer la fabrication de plus près.

«Si les Ukrainiens parviennent à produire ces missiles de croisière en temps voulu dans les quantités mentionnées, cela peut vraiment être le gamechanger», résume Heinrich, à condition que les indications de Kiev sur la précision soient correctes et que la navigation soit cohérente.