«Globalement conforme à notre vision» Le Kremlin salue la nouvelle stratégie de sécurité américaine

Basile Mermoud

7.12.2025

La Russie a accueilli favorablement dimanche la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, affirmant que ses ajustements majeurs, qui relèvent d'une approche résolument nationaliste de la présidence de Donald Trump, étaient «globalement conformes» à la vision de Moscou.

M. Peskov a dit espérer que la nouvelle stratégie de Washington puisse permettre à la Russie de «poursuivre de manière constructive le travail commun» (archives). 
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.12.2025, 11:44

07.12.2025, 12:45

«Les ajustements que nous observons, je dirais, sont globalement conformes à notre vision», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien accordé à la télévision publique russe Rossia, au sujet de ce document rendu public vendredi.

M. Peskov a dit espérer que la nouvelle stratégie de Washington puisse permettre à la Russie de «poursuivre de manière constructive le travail commun (avec les Etats-Unis) pour trouver un règlement pacifique en Ukraine».

Ukraine. Rencontre Witkoff-Poutine à Moscou: le gendre de Trump y participera

UkraineRencontre Witkoff-Poutine à Moscou: le gendre de Trump y participera

Le texte diffusé par le gouvernement américain redéfinit sa «stratégie de sécurité nationale» en accord avec la position de Donald Trump en faveur de  «l'Amérique d'abord». Il s'en prend vivement aux Européens, soutenant que le Vieux continent est confronté à un «effacement civilisationnel» dû à l'immigration.

Le document promet également qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'Otan, anéantissant une fois de plus les espoirs de l'Ukraine qui subit l'invasion russe.

Il y aura «un réajustement de notre présence militaire mondiale pour répondre aux menaces urgentes sur notre continent et un éloignement des théâtres dont l'importance relative pour la sécurité nationale américaine a diminué ces dernières années ou décennies», y lit-on. «L'époque où les Etats-Unis soutenaient l'ordre mondial tout entier, tel Atlas, est révolue», souligne-t-il.

Besoins prioritaires. Zelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»

Besoins prioritairesZelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»

L'annonce de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine est intervenue à un moment où des responsables ukrainiens étaient en pourparlers en Floride avec des émissaires de Donald Trump sur le plan élaboré par Washington pour mettre fin à près de quatre ans de guerre en Ukraine. Trois jours de discussions n'ont produit aucun progrès apparent.

