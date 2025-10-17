  1. Clients Privés
Shutdown La paralysie budgétaire menace l'arsenal nucléaire américain

ATS

17.10.2025 - 20:25

Sous l'effet de la paralysie budgétaire qui s'étire aux Etats-Unis, sans qu'une issue ne se dessine, la plupart du personnel qui gère l'arsenal nucléaire américain est sur le point d'être mis au chômage technique sans solde. L'avertissement vient d'un élu républicain vendredi.

La paralysie budgétaire de l'Etat fédéral a débuté le 1er octobre et va se poursuivre la semaine prochaine, après qu'un dixième vote du Sénat jeudi n'a pas approuvé le texte budgétaire présenté par la majorité républicaine (archive).
La paralysie budgétaire de l'Etat fédéral a débuté le 1er octobre et va se poursuivre la semaine prochaine, après qu'un dixième vote du Sénat jeudi n'a pas approuvé le texte budgétaire présenté par la majorité républicaine (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 20:25

«Nous avons été informés hier soir que l'Administration pour la sécurité (nucléaire) nationale (NNSA), qui gère notre stock d'armement nucléaire, est sur le point d'épuiser les fonds de secours qu'elle utilisait. Elle va devoir renvoyer 80% de ses employés», a affirmé l'élu républicain qui préside la commission parlementaire des forces armées, Mike Rogers, au cours d'une conférence de presse.

«Ce ne sont pas des employés que vous voulez voir rentrer chez eux. Ils s'occupent d'un atout stratégique très important pour nous. Il faut qu'ils soient au travail et qu'ils soient payés», a-t-il insisté. Les services de Mike Rogers ont plus tard précisé que les employés seraient mis au chômage technique sans solde, et non renvoyés définitivement.

Les démocrates applaudissent. Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les démocrates applaudissentCette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!

Les Etats-Unis disposent de plus de 5000 têtes nucléaires, selon l'organisation spécialiste des questions de sécurité Bulletin of the Atomic Scientists. La NNSA a pour mission de concevoir, fabriquer, entretenir et sécuriser les armes nucléaires. Elle emploie moins de 2000 fonctionnaires fédéraux et mobilise quelque 60'000 sous-traitants.

Interrogé sur les conséquences du «shutdown» sur la NNSA, le ministre de l'Energie Chris Wright avait déclaré jeudi à USA Today qu'"à partir de la semaine prochaine, nous allons devoir nous passer des services de dizaines de milliers (...) de travailleurs essentiels à notre sécurité nationale». Selon des témoignages anonymes d'employés rapportés par le quotidien américain, le recours au chômage technique pourrait y débuter dès ce vendredi.

«Assoiffé de vengeance». Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

«Assoiffé de vengeance»Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

Licenciements suspendus

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700'000 fonctionnaires fédéraux sont déjà au chômage technique sans rémunération. Près de 700'000 autres continuent eux de travailler sans être payés non plus jusqu'à la fin du blocage. En revanche, Donald Trump s'est engagé à ce que les plus de 1,3 million de militaires américains soient rémunérés normalement.

Au Congrès, les républicains proposent de prolonger le budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

Or, en raison des règles en vigueur au Sénat, même si les républicains y sont majoritaires, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget. Donald Trump rejette toute négociation sur les questions de santé sans «réouverture» préalable de l'Etat fédéral.

Blocage budgétaire. Un aéroport de Californie fermé faute de contrôleurs aériens!

Blocage budgétaireUn aéroport de Californie fermé faute de contrôleurs aériens!

Le président républicain voudrait même profiter du «shutdown» pour sabrer encore dans l'administration fédérale. Le puissant directeur du Bureau du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, a évoqué mercredi la perspective de plus de 10'000 licenciements.

«Nous voulons être aussi tranchants que nous le pouvons dans l'extinction de la bureaucratie», a-t-il martelé. Mais le même jour, une juge fédérale a ordonné la suspension des licenciements de fonctionnaires fédéraux prévus pendant la paralysie budgétaire, en considérant que les procédures légales de réduction d'effectifs n'étaient pas respectées et que les responsables de l'administration Trump avaient outrepassé leurs pouvoirs. Le plus long épisode de paralysie budgétaire a duré 35 jours entre 2018 et 2019, sous la première présidence de Donald Trump.

