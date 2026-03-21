Meurtre de Justine Vayrac : la perpétuité requise contre Lucas Larivée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Meurtre de Justine Vayrac : la perpétuité requise contre Lucas Larivée

Basile Mermoud

21.3.2026

La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, a été requise samedi à Tulle, contre Lucas Larivée, 24 ans, jugé pour le viol et le meurtre de Justine Vayrac après une soirée en discothèque en 2022 en Corrèze.

La disparition de Justine Vayrac, 20 ans, mère d'un garçon de deux ans et en formation d'aide-soignante, avait été signalée le matin du 23 octobre 2022 (archives). 
La disparition de Justine Vayrac, 20 ans, mère d'un garçon de deux ans et en formation d'aide-soignante, avait été signalée le matin du 23 octobre 2022 (archives). 
AFP

Agence France-Presse

21.03.2026, 14:57

Pour l'avocate générale Emilie Abrantes, le jeune homme, dès la nuit des faits, «a mis en place une mécanique machiavélique et glaçante. Il a réfléchi à chaque détail», avec «cynisme», aussitôt après la mort de Justine, en rassurant ses amis par téléphone, enterrant le corps puis, en inventant un personnage fictif pour «se dédouaner».

«Lucas, vous avez choisi de rester prisonnier de vos mensonges», a ajouté Mme Abrantes, pour laquelle «tous les traits de personnalité» font de M. Larivée, «un psychopathe».

Bébé congelés. «Mère dévouée» ou «menteuse violente» : qui est vraiment l’accusée?

Bébé congelés«Mère dévouée» ou «menteuse violente» : qui est vraiment l’accusée?

La disparition de Justine Vayrac, 20 ans, mère d'un garçon de deux ans et en formation d'aide-soignante, avait été signalée le matin du 23 octobre 2022, peu après sa rencontre avec Lucas Larivée, un ouvrier agricole de 21 ans, dans une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde.

Le jeune homme est accusé d'avoir violé, étranglé et tué la victime après l'avoir emmenée chez lui dans la nuit. Depuis le début du procès, il plaide l'accident lors d'un jeu sexuel consenti ayant mal tourné, pour expliquer la mort de la jeune femme.

Disparition à Brive. Le suspect avoue avoir tué Justine Vayrac

Disparition à BriveLe suspect avoue avoir tué Justine Vayrac

Une défense mise à mal, au fil des débats, par les expertises attestant de projection de sang dans la chambre, de coups portés à la victime, par le témoignage d'une seconde jeune femme, disant avoir aussi été étranglée lors d'une deuxième relation dans le même lit, deux heures après la mort de Justine, et par les mensonges de l'accusé.

Au début de l'affaire, Lucas Larivée avait évoqué, «pour se dédouaner», l'intervention d'un tiers fictif, auteur d'un viol et de quatre coups de poings sur Justine Vayrac.

«Ce mensonge ne vous dédouane pas, au contraire, il vous accable», a lancé l'avocate générale, expliquant que dans «ce récit» attribué à un tiers fictif, «tout correspond(ait) à ce qui est constaté scientifiquement.»

Décrite comme «douce» et «très sensible» par ses parents à la barre, «Justine, alcoolisée et d'une fragilité particulière» le soir des faits, «n’était qu'une proie de plus sur le tableau de chasse de Lucas Larivée», aux multiples relations féminines d'après l'enquête, selon l'avocat de la famille Vayrac Me Olivier Guillot.

Les plus lus

Musk propose de payer de sa poche les salaires des agents de sécurité des aéroports américains
Un mythe vieux de 200 ans s'effondre : révélations sur la bataille d'Hastings
Meurtre de Justine Vayrac : la perpétuité requise contre Lucas Larivée
Washington affirme avoir «réduit» la menace iranienne sur le détroit d'Ormuz
L'Iran tente «sans succès» de frapper la base américaine de Diego Garcia
Un cambrioleur grimpe sur une grue de 20 mètres pour échapper à la police