Rencontre Poutine-Zelensky : un scénario de plus en plus improbable

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Rencontre Poutine-Zelensky : un scénario de plus en plus improbable

ATS

22.8.2025 - 22:41

La perspective d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky s'éloigne vendredi, à entendre les déclarations venues de Moscou, Washington ou Kiev.

Donald Trump, qui avait dit lundi lancer les préparatifs pour une telle rencontre, avec l'accord des deux belligérants, est désormais bien moins affirmatif (archive).
Donald Trump, qui avait dit lundi lancer les préparatifs pour une telle rencontre, avec l'accord des deux belligérants, est désormais bien moins affirmatif (archive).
AFP

Keystone-SDA

22.08.2025, 22:41

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé vendredi le président ukrainien de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion avec son homologue russe, au lendemain de critiques similaires du dirigeant ukrainien envers Moscou.

Quant à Donald Trump, qui avait dit lundi lancer les préparatifs pour une telle rencontre, avec l'accord des deux belligérants, il est désormais bien moins affirmatif.

Garanties de sécurité pour Kiev. Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin

Garanties de sécurité pour KievTrump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin

«Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes», a dit le président américain à des journalistes à Washington. «Nous verrons bien, et ensuite nous verrons s'il faudrait ou non que je sois là», a-t-il lâché.

«Deux semaines»

Un peu plus tard, il a dit se donner «deux semaines» pour décider de sa ligne concernant la guerre en Ukraine.

«Ce sera une décision très importante, et soit ce seront des sanctions ou des droits de douane massifs ou les deux, ou soit nous ne ferons rien et dirons: 'C'est votre combat'», a-t-il déclaré, depuis le Bureau ovale, en arborant une casquette avec l'inscription «Trump a eu raison sur tout».

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dont l'organisation est au coeur du conflit entre Moscou et Kiev, est en visite en Ukraine, où il a une nouvelle fois appelé les Occidentaux à fournir des «garanties de sécurité solides» à ce pays en cas d'accord de paix avec Moscou.

«Signaux indécents». Zelensky accuse Poutine de vouloir «se soustraire» à un sommet

«Signaux indécents»Zelensky accuse Poutine de vouloir «se soustraire» à un sommet

Donald Trump veut trouver rapidement une issue à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022, et qui se poursuit sans relâche.

Le président américain s'est dit vendredi «pas content» après qu'une frappe russe a largement détruit dans la nuit de mercredi à jeudi une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.

Il a été interrogé à ce sujet juste après avoir exhibé, dans le Bureau ovale, une photographie le montrant avec Vladimir Poutine pendant leur rencontre il y a une semaine en Alaska, en précisant qu'elle lui avait été envoyée par le président russe.

«Je vais la signer pour lui», a lancé Donald Trump. Malgré les efforts de médiation du président américain, qui a vu son homologue russe, puis rencontré lundi le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens, les positions des deux camps semblent toujours irréconciliables.

Vendredi, Sergueï Lavrov a annoncé qu'il n'y avait, à ce stade, «pas de rencontre prévue» entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. «Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour de ce sommet sera prêt. Et cet ordre du jour n'est absolument pas prêt», a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne américaine NBC.

«Garanties solides»

Volodymyr Zelensky, qui s'est de son côté dit à de nombreuses reprises ces derniers mois prêt à rencontrer Vladimir Poutine, a accusé vendredi la Russie de «tout faire pour empêcher cette rencontre d'avoir lieu».

Il a reçu le soutien de Mark Rutte. «Des garanties de sécurité solides seront essentielles» pour que la Russie «ne tente plus jamais de s'emparer d'un seul kilomètre carré du territoire ukrainien», a plaidé le secrétaire général de l'Otan.

Selon Mark Rutte, deux formes de garanties sont envisagées: un renforcement de l'armée ukrainienne ou une implication plus directe des pays européens et des Etats-Unis. Autant d'alternatives auxquelles s'oppose catégoriquement la Russie.

«Cette guerre va se terminer». Trump, Zelensky et les Européens affichent leur volonté commune

«Cette guerre va se terminer»Trump, Zelensky et les Européens affichent leur volonté commune

«Il est clair que les États-Unis seront impliqués», a par ailleurs assuré Mark Rutte. A ses côtés, Volodymyr Zelensky a lui reconnu que le travail sur ces garanties était «très difficile».

Avancée russe

Donald Trump a de son côté assuré cette semaine que Washington était prêt à fournir un soutien aérien mais sans troupes au sol en Ukraine. Il a aussi exclu toute adhésion du pays à l'Otan.

Sur le terrain, la Russie poursuit ses avancées, qui se sont accélérées ces derniers mois face à un adversaire en infériorité numérique. L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de trois nouvelles localités dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats.

Ukraine. Trump vante de «grands progrès» avec la Russie

UkraineTrump vante de «grands progrès» avec la Russie

A Kostiantynivka, forteresse ukrainienne menacée par la progression russe dans cette région, des bombardements russes ont duré «plusieurs heures» vendredi et fait un blessé, selon le gouverneur Serguiï Gorbounov. La Russie veut que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014.

Les plus lus

Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Certaines erreurs peuvent coûter beaucoup d'argent à l’heure de la retraite
«Rien n'a été caché» : le gouvernement publie un récent entretien avec Ghislaine Maxwell
Rencontre Poutine-Zelensky : un scénario de plus en plus improbable
L’émouvant témoignage de Paul Bernardoni, ex-gardien d’Yverdon
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»