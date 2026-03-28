Mieux qu'un accord avec Trump, la guerre comme «dernière chance» ?

Au début de la guerre, le président américain Trump a appelé les Iraniens à renverser leurs dirigeants. Il laisse désormais entrevoir des négociations. De nombreux Iraniens craignent qu'un accord ne finisse par aggraver leur situation.

Les Etats-Unis et Israël mènent régulièrement des frappes militaires à Téhéran. (photo d'archives) Bild: Vahid Salemi/AP/dpa

DPA dpa

Lorsque les premières bombes ont frappé Téhéran il y a un mois, de nombreux Iraniens n'avaient déjà plus guère d'espoir. Ils souffraient d'une économie en ruine et pleuraient les manifestants tués en masse qui avaient fait descendre leur mécontentement dans la rue.

Ils tentent désormais de traverser d'une manière ou d'une autre une guerre dont la fin ne se dessine pas. Beaucoup sont privés de leurs moyens de subsistance, ont perdu leur logement sous les bombes et sont constamment stressés par les explosions. Et ils se demandent où tout cela va les mener: à la destruction de leur pays, au renversement chaotique de la théocratie, ou à sa survie - fragilisée, mais encore plus radicale.

Depuis le 28 février, des explosions quotidiennes secouent et endommagent des maisons - proches, lointaines et imprévisibles. Les entreprises luttent pour leur survie. Le gouvernement iranien a presque totalement coupé les connexions à l'Internet mondial. Les communications intérieures sont également rendues difficiles. Le traumatisme de la guerre se superpose au choc à peine digéré de janvier, lorsque les forces de sécurité ont réprimé par les armes les plus grandes manifestations depuis des années, tuant des milliers de personnes et en emprisonnant des dizaines de milliers.

Trump affirme que l'Iran veut un accord pour mettre fin à la guerre Donald Trump a assuré que Téhéran, malgré ses dénégations, participe bien à des pourparlers et veut un accord pour mettre fin à la guerre, tandis qu'Israël poursuit jeudi ses frappes sur l'Iran. 26.03.2026

L'agence de presse AP s'est entretenue avec des personnes dans différentes parties du pays pour faire le point un mois après le début des attaques israélo-américaines. La plupart d'entre eux ont souhaité rester anonymes.

«Nous avons vécu tout ce qu'il y a de pire»

«Je pense qu'entre-temps, nous avons vécu tout ce qu'il y a de pire», déclare une designer de Téhéran. Cette jeune femme de 26 ans, qui gère une usine de mode en cuir, explique que son entreprise était de toute façon déjà sur le point de fermer. Lorsque la situation économique est mauvaise, les marchandises dont on peut se passer sont les premières à disparaître des caddies. Elle génère une grande partie de son chiffre d'affaires en ligne. Mais la panne d'Internet a fait chuter ses ventes, déjà faibles, pratiquement à zéro.

Depuis les manifestations de janvier, elle vit d'économies. Et la répression violente l'a tellement accablée qu'elle n'a pas pu retourner au travail.

Reconnaître un schéma dans les attaques aériennes

Les attaques aériennes incessantes marquent le quotidien à Téhéran. Un ingénieur de la capitale tente d'y déceler un schéma: y a-t-il des moments où la situation est plus sûre? L'autre jour, une détonation a ébranlé sa maison alors qu'il recevait des invités. Ils sont montés sur le toit et ont essayé de savoir où la bombe était tombée.

Il pense que les attaques sont devenues plus rares. Mais il pense aussi qu'il est possible que seule sa perception ait changé - un effet d'accoutumance. Lorsque des proches ou des amis sortent dans la rue, il a peur pour eux. Avant la guerre, il avait une offre d'emploi. Il ne sait pas si elle est encore valable. Bientôt, dit-il, beaucoup n'auront plus d'argent pour payer les factures et le loyer.

Les fonctionnaires, qui représentent une grande partie de la population active, continuent de recevoir leur salaire. Les entreprises privées et les commerces ont des difficultés à payer leurs employés, car ils restent fermés pendant des jours ou réduisent leurs heures d'ouverture.

Beaucoup fuient vers le nord

De nombreux Iraniens ont fui vers le nord, où la guerre n'a jusqu'à présent laissé que peu de traces. A Rascht, la capitale de la province de Gilan, le nombre élevé d'arrivants en provenance d'autres régions du pays a fortement mis à contribution les ressources locales.

Un médecin d'un hôpital pour enfants rapporte que le nombre de patients a presque doublé. Les médicaments se font rares. Les familles doivent désormais se procurer elles-mêmes des antibiotiques ou des liquides de perfusion sur le marché.

En raison des pannes d'Internet, il a du mal à suivre les antécédents médicaux de ses patients ou à vérifier les dosages en ligne. Il a également dû interrompre sa documentation privée sur le nombre de victimes lors de la répression des manifestations, car les témoins ne sont pas joignables et la base de données en ligne ne fonctionne pas.

Peur de l'avenir

Les autorités continuent d'organiser des manifestations de sympathie pour le gouvernement. La milice paramilitaire Basidj a étendu ses patrouilles, bien qu'elle soit elle-même la cible de frappes aériennes.

Selon l'ingénieur de Téhéran, des décennies de mauvaise gestion ont fortement affecté le peuple. Mais selon lui, cela ne justifie pas les attaques. Il est indigné par les dommages causés à l'infrastructure, la décimation des capacités militaires et les victimes.

Au début de la guerre, le président américain Donald Trump a appelé les Iraniens à renverser leurs dirigeants. Aujourd'hui, il affirme négocier avec des représentants de haut rang du pays, qui les auraient suppliés de conclure un accord. Il ne révèle pas de qui il s'agit. Téhéran dément l'existence de telles discussions.

Certains Iraniens craignent que la guerre ne donne naissance à une République islamique certes affaiblie, mais encore plus répressive. Une femme entre 40 et 50 ans dit qu'elle a plus peur des négociations que de la guerre. «Nous en sommes arrivés là. Nous sommes prêts à endurer la guerre dans l'espoir d'en être libérés».

Le médecin de Rascht voit la guerre comme la «dernière chance» de se débarrasser du clergé au pouvoir. Mais il doute de la manière dont celle-ci sera menée. Selon lui, si les États-Unis concluent un accord maintenant, cela ne fera que consolider la théocratie. «Nous avons désormais une République islamique sous stéroïdes», dit-il. «Nous craignons qu'ils ne se vengent sur la population, qu'ils considèrent très ouvertement comme un ennemi intérieur».