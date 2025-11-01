La plus longue paralysie : comment le shutdown américain paralyse le pays entier

Depuis un mois, les affaires gouvernementales sont largement à l'arrêt aux Etats-Unis. Le shutdown n'influence pas seulement la vie des Américains - les personnes venant de l'étranger en ressentent également les conséquences.

Plus qu'un litige budgétaire : Le shutdown comme épreuve de force à Washington. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

DPA dpa

Depuis un mois, presque rien ne fonctionne dans de nombreuses administrations et institutions américaines. Les républicains du président américain Donald Trump et les démocrates ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un budget fédéral. Une solution au conflit n'est pas en vue.

Le shutdown le plus long à ce jour a duré 35 jours. Les experts estiment qu'il est tout à fait probable que le blocage actuel puisse encore durer des semaines.

Qu'est-ce qu'un shutdown ?

Le Parlement américain - le Congrès - n'a pas pu se mettre d'accord sur un nouveau budget fédéral avant la fin septembre. Un projet de budget de transition du parti républicain de Trump n'a pas obtenu la majorité requise. Auparavant, une proposition démocrate avait échoué. L'absence de moyens financiers a paralysé une partie de l'activité gouvernementale.

Les institutions qui ne sont pas considérées comme d'importance systémique, comme le Bureau des statistiques du marché du travail, ont dû fermer ou mettre leurs employés en congé forcé. En cas de shutdown, le travail gouvernemental est donc en grande partie temporairement arrêté jusqu'à ce que le blocage budgétaire soit résolu.

Quels sont les points de désaccord entre les partis ?

L'un des principaux points d'achoppement est le débat sur les dépenses de santé : Medicaid : les démocrates veulent annuler les coupes dans le programme de prévoyance étatique pour les personnes à faibles revenus. Ces coupes faisaient partie de la grande loi fiscale de Trump. Les républicains s'opposent aux changements car la loi n'a été adoptée que cet été.

Obamacare : les républicains veulent limiter les subventions pour les assurances maladie privées. Elles ne devraient plus durer que deux ans et ne concerner que les personnes ayant un statut de séjour légal. Les démocrates estiment en revanche qu'une poursuite durable des subventions est appropriée pour garantir à des millions d'Américains l'accès à une assurance maladie abordable. En effet, contrairement à l'Allemagne, les Etats-Unis ne disposent pas d'une assurance maladie publique générale. Montre plus

A partir d'aujourd'hui, de nouvelles primes d'assurance maladie seront fixées - étant donné qu'aucune décision n'a été prise jusqu'à présent sur une prolongation des subventions, la part personnelle de nombreux assurés pourrait augmenter sensiblement.

Toutefois, les républicains pourraient se faire du tort à eux-mêmes : Selon l'organisation à but non lucratif Kaiser Family Foundation, environ trois quarts des bénéficiaires vivent dans des États que Trump avait gagnés lors des dernières élections présidentielles. L'augmentation des coûts toucherait sa propre base électorale - et au sein du parti, le débat devrait s'intensifier pour savoir si les principes idéologiques ou les intérêts de ses propres électeurs pèsent plus lourd.

Quelles sont les conséquences du gel du budget pour le personnel gouvernemental ?

De nombreux collaborateurs du gouvernement ne reçoivent plus de salaire, même si celui-ci est généralement versé rétroactivement. Beaucoup d'entre eux, comme de nombreux autres Américains, vivent de chèque de paie en chèque de paie et n'ont pratiquement pas de réserves. Les employés de secteurs importants comme l'armée, la protection des frontières, les services d'urgence ou la sécurité aérienne continuent dans un premier temps à travailler sans être payés - l'argent est généralement versé après coup. Les membres du Congrès et le président continuent de percevoir leur salaire. Pour les sous-traitants, le paiement ultérieur n'est pas garanti.

Le think tank bipartisan Policy Center estime que fin octobre, au moins 670'000 employés du gouvernement ont été mis en congé forcé. Environ 730'000 autres employés travaillent sans être payés. Beaucoup craignent en outre pour leur emploi. Le gouvernement voulait supprimer des postes de manière permanente. Les licenciements dans le cadre du shutdown ont été provisoirement interdits par la justice.

Entre-temps, il existe quelques offres d'aide pour les employés du gouvernement. L'association caritative World Central Kitchen, par exemple, a distribué des repas aux employés en congé forcé. Certains restaurants et bars de Washington proposent des réductions spéciales sur présentation d'une carte de service. Dans les aéroports, les compagnies aériennes ont fait don de repas aux employés concernés.

Quel est l'impact de tout cela sur l'économie ?

Le gel du budget a un impact négatif sur l'économie à plusieurs égards. Les nombreux employés du gouvernement doivent réduire leurs dépenses, ce qui entraîne une baisse de la consommation dans tout le pays. En outre, les autorités et les instituts ne passent plus de commandes, de sorte que le secteur privé souffre également de l'absence d'appels d'offres.

Le bureau interpartis du budget du Congrès a récemment estimé que l'économie américaine perdrait durablement sept à 14 milliards de dollars (six à douze milliards d'euros) en cas de shutdown de quatre et huit semaines.

C'est nettement plus que lors du shutdown le plus long jusqu'à présent, celui de la fin de l'année 2018/19 : selon le bureau du budget, trois milliards de dollars au total avaient alors été perdus durablement en termes de performance économique. Par perte "durable", on entend la partie de l'activité économique perdue qui ne peut pas être compensée, même après la fin d'un shutdown, par exemple par le versement ultérieur de salaires et l'attribution de projets.

Quelles sont les conséquences du shutdown pour la population et les touristes ?

Selon les données du gouvernement , environ 42 millions d'Américains reçoivent des tickets de rationnement - ils risquent de ne plus recevoir d'aide alimentaire au début du mois de novembre. Les familles à faibles revenus, les familles monoparentales et les personnes âgées qui dépendent des prestations mensuelles du programme SNAP ("Supplemental Nutrition Assistance Program") sont les plus touchées.

Des dizaines de villes portent plainte contre le gouvernement à ce sujet. Dernièrement, un juge fédéral a ordonné à l'administration Trump, dans un ordre provisoire, de maintenir l'aide alimentaire publique.

Par ailleurs, selon les médias, les demandes auprès des autorités ne sont traitées qu'avec retard. Les retards et les annulations se multiplient dans le trafic aérien. Les touristes qui souhaitent se rendre aux États-Unis doivent prévoir plus de temps pour le traitement des visas ou l'entrée dans le pays. L'offre culturelle est également affectée : De nombreux musées, y compris ceux de la Smithsonian Institution, sont fermés. Les parcs nationaux restent certes ouverts, mais pas les centres d'accueil sur place.

Quel est le regard des Américains sur le shutdown ?

Selon les sondages, une majorité d'Américains rend les républicains responsables du blocage budgétaire. Cela pourrait à son tour profiter aux démocrates lors des prochaines élections. Le 4 novembre 2025, les nouveaux maires de New York et du New Jersey ainsi que la nouvelle gouverneure de l'État de Virginie seront élus. Les résultats sont considérés comme un test d'ambiance pour les importantes élections au Congrès (midterms) de novembre 2026.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Fin novembre, Thanksgiving (fête des récoltes) est l'une des plus importantes fêtes américaines. Traditionnellement, des centaines de milliers de personnes se rendent alors auprès de leur famille et de leurs amis. Compte tenu de la situation déjà difficile en matière de personnel dans les aéroports, des changements de dernière minute dans les déplacements pourraient alors encore assombrir l'ambiance dans le pays.

Avec le 4 novembre, le shutdown durerait aussi longtemps qu'en 2018, lorsque le blocage s'était prolongé pendant 35 jours. A l'époque également, Trump dirigeait les Etats-Unis. Ce n'est qu'après que la majorité de la population a rendu les républicains responsables du blocage budgétaire et que les pertes économiques se sont accumulées que les deux partis ont fait un pas l'un vers l'autre. Le 25 janvier 2019, Trump a signé une loi permettant la reprise partielle des activités gouvernementales.