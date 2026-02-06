«La chose la plus raciste que j'ai vue sortir de la Maison Blanche» : la vidéo de Trump indigne

Au-delà de ces messages de condamnation, peu de conséquences sont cependant attendues pour Donald Trump, qui conserve une poigne de fer sur son parti un an après son retour triomphant à la Maison Blanche (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le montage vidéo publié sur le compte de Donald Trump, dans lequel Barack et Michelle Obama sont représentés en singes, a provoqué vendredi des réactions outrées jusque dans le camp du président républicain.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a dans un premier temps dénoncé une «fausse indignation», sans parler de publication erronée. Mais un haut responsable de l'exécutif américain a finalement évoqué une publication «par erreur» effectuée jeudi soir par un employé de la Maison Blanche, mettant de la distance entre le montage et le président.

Parmi les premiers à réagir au sein du mouvement conservateur, le sénateur Tim Scott avait appelé Donald Trump dès vendredi matin à retirer la vidéo.

«Je prie pour que ce soit faux, parce que c'est la chose la plus raciste que j'ai vue sortir de cette Maison Blanche», a déclaré l'élu de Caroline du Sud, seul sénateur noir du Parti républicain et réputé proche de Donald Trump et de son mouvement «MAGA».

Nombre d'élus de tendance modérée à droite ont abondé, comme la sénatrice Susan Collins, envers laquelle Donald Trump ne cache pas son inimitié. «Tim a raison. C'était consternant», a déclaré l'élue du Maine, qui fait face à une campagne de réélection ardue cette année.

Le député Mike Lawler a lui qualifié la vidéo d'"extrêmement insultante" et a appelé à ce que des excuses soient présentées.

«Totalement inacceptable»

Même message pour son collègue républicain Brian Fitzpatrick, pour qui «cette publication est une grave erreur de jugement et absolument inacceptable de la part de quiconque et tout particulièrement de la part du président des Etats-Unis».

«Des excuses claires et sans équivoque sont dues», a affirmé le député de Pennsylvanie. L'influent Roger Wicker, chef de la commission des forces armées au Sénat, a qualifié la situation de «totalement inacceptable», appelant aussi à des excuses de la part de Donald Trump.

D'autres républicains ont dit regretter la publication de la vidéo, en affirmant qu'elle ne reflétait pas les Etats-Unis d'aujourd'hui. «Je suis content que la vidéo ait été retirée», a déclaré le député French Hill, avant d'ajouter: «le racisme et la rhétorique déshumanisante n'ont pas leur place dans notre pays».

Pour la sénatrice de l'Alabama Katie Britt, «ce contenu a été légitimement retiré, n'aurait jamais dû être publié pour commencer, et ne représente pas qui nous sommes en tant que pays».

Au-delà de ces messages de condamnation, peu de conséquences sont cependant attendues pour Donald Trump, qui conserve une poigne de fer sur son parti un an après son retour triomphant à la Maison Blanche. Et ce malgré plusieurs signaux alarmants pour les républicains en amont des élections de mi-mandat en novembre, lorsque leur contrôle du Congrès sera remis en jeu.