La police indonésienne a arrêté 12 personnes suspectées d'avoir participé à un réseau d’enlèvement et de trafic d'enfant, ayant envoyé plus d'une douzaine de nourrissons à Singapour, a déclaré mardi un responsable de la police à l'AFP.

Les 12 mis en cause dans le trafic sont accusés d'avoir emmené les bébés à Pontianak (sur l'île de Bornéo) puis d'en avoir envoyé plus d'une douzaine à Singapour (photo prétexte, archives). Lino Mirgeler/dpa

Alix Maillefer

Après la plainte d'un parent pour l'enlèvement de son enfant, un des suspects a admis avoir participé au trafic de 24 nourrissons, selon Surawan, le directeur des enquêtes criminelles générales de la police de Java Ouest.

Ce dernier a affirmé que le parent auteur du signalement «avait en réalité conclu un accord» avec les passeurs avant la naissance de son enfant, mais les a dénoncés après n'avoir pas reçu d'argent.

Les 12 mis en cause dans le trafic sont accusés d'avoir emmené les bébés à Pontianak (sur l'île de Bornéo) puis d'en avoir envoyé plus d'une douzaine à Singapour, a déclaré le directeur.

«Quatorze (bébés) ont été envoyés à Singapour», a-t-il ajouté, dont «la plupart sont âgés de moins d'un an, avec quelques nourrissons âgés de trois, cinq et six mois».

Les autorités locales ont secouru cinq bébés à Pontianak et un à Tangerang, près de Jakarta, la capitale indonésienne.

«Il s'agit d'un réseau de trafic de bébés. Chacun y a son rôle», a poursuivi Surawan, ajoutant que les 12 suspects avaient été arrêtés à Jakarta, Pontaniak et à Bandung.

Opérant depuis 2023, selon les déclarations des suspects, certains étaient chargés de trouver les bébés, tandis que d'autres s'en occupaient, les hébergeaient ou falsifiaient des documents d'état civil, tels que des livrets de famille et des passeports, a ajouté le directeur de la police.