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Royaume-Uni La police relance l'enquête contre Andrew Tate pour viol et agression sexuelle

Basile Mermoud

26.3.2026

La police britannique a annoncé jeudi avoir rouvert une enquête contre l'influenceur masculiniste Andrew Tate, accusé par des femmes de faits de viol et d'agression sexuelle en 2014 et 2015.

Andrew Tate, 39 ans, a par le passé rejeté les accusations des plaignantes, les qualifiant de «tissus de mensonges» et d'«affabulations grossières» (archives).
Andrew Tate, 39 ans, a par le passé rejeté les accusations des plaignantes, les qualifiant de «tissus de mensonges» et d'«affabulations grossières» (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.03.2026, 19:46

Trois accusatrices avaient déposé plainte auprès de la police mais, en 2019, après quatre ans d'enquête, l'affaire avait été classée.

«Il a été décidé de rouvrir l'enquête sur les accusations portées par des femmes entre 2014 et 2015 concernant des faits de viol et d'agression sexuelle», a indiqué la force de police Hertfordshire Constabulary dans un communiqué, sans donner davantage de détails.

«Nous nous engageons à (...) veiller à ce que des allégations d'une telle gravité fassent l'objet d'une enquête rigoureuse, approfondie et exhaustive, quelle que soit la date à laquelle elles remontent», a ajouté la police.

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La réouverture de cette affaire intervient alors que l'organisme chargé de la déontologie policière a indiqué qu'un ancien enquêteur pourrait faire l'objet d'une procédure pour faute grave en raison de possibles «manquements» dans son investigation.

«Il est grand temps que la police rouvre l'enquête», ont réagi les trois plaignantes dans un communiqué. «Nous estimons qu'elle n'a pas enquêté de manière adéquate sur ce qui s'est passé», ont-elles ajouté.

Andrew Tate, 39 ans, a par le passé rejeté les accusations des plaignantes, les qualifiant de «tissus de mensonges» et d'«affabulations grossières». Les trois femmes, auxquelles s'est ajoutée une autre plaignante, poursuivent par ailleurs l'influenceur au civil, devant la Haute Cour à Londres. Le procès doit démarrer fin juin.

Selon les documents judiciaires dans l'affaire au civil, deux d'entre elles travaillaient pour l'entreprise de webcams en ligne de Tate en 2015, tandis que les deux autres ont entretenu des relations avec lui en 2013 et 2014.

Une femme affirme qu'Andrew Tate a menacé de la tuer, une autre qu'il a clairement indiqué qu'il tuerait toute personne à qui elle parlerait.

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Une plaignante accuse l'ancien kickboxeur professionnel, qui a les nationalités britannique et américaine, de l'avoir saisie par la gorge à plusieurs reprises en 2015 et d'avoir pointé une arme sur son visage.

L'influenceur, qui est suivi par près de 11 millions de personnes sur X, et son frère Tristan ont par ailleurs été inculpés en janvier 2024 pour viol, trafic d'être humains et coups et blessures au Royaume-Uni dans une autre affaire.

Les deux frères sont également poursuivis en Roumanie pour traite d'êtres humains et viol. Ils sont accusés d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures.

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