  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crise politique «Chasser le Rêve géorgien pour sauver le pays»: la jeunesse en première ligne

Alix Maillefer

4.10.2025

La police en Géorgie a fait usage de gaz lacrymogène samedi contre des manifestants pro-européens qui tentaient de pénétrer dans la présidence, le jour des élections locales dans ce pays du Caucase en pleine crise politique.

La Géorgie est en pleine crise politique (archives).
La Géorgie est en pleine crise politique (archives).
sda

Agence France-Presse

04.10.2025, 19:41

04.10.2025, 19:44

Des dizaines de milliers de protestataires s'étaient plus tôt rassemblés dans le centre de la capitale Tbilissi, puis avaient marché vers le palais présidentiel dans lequel certains ont brièvement tenté de pénétrer, sans succès, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le parti au pouvoir du Rêve géorgien a fait face ce week-end à son premier test électoral depuis les législatives d'octobre 2024 qu'il avait remportées mais dont le résultat est contesté par l'opposition.

Dans ce contexte, les élections locales de samedi, d'ordinaire peu suivies, ont pris une importance considérable. L'opposition avait appelé à protester face à un pouvoir accusé de dérive autoritaire et qui a de son côté mis en garde contre toute velléité d'organiser une «révolution».

Après la fermeture des bureaux de vote à 16H00 GMT, le Rêve géorgien a revendiqué dans un message sur Facebook avoir «gagné les élections dans toutes les municipalités sans exception». Les résultats officiels devraient être annoncés tard samedi.

En début de soirée, la foule des manifestants s'était retrouvée dans le centre de Tbilissi, arborant des drapeaux géorgiens et de l'UE.

«Nous sommes ici pour protéger notre démocratie, que le Rêve géorgien est en train de détruire», a dit à l'AFP Natela Gvakharia, âgée de 77 ans.

Un autre participant à la manifestation, Aleko Samniachvili, un étudiant de 20 ans, a estimé que l'ambition de la Géorgie d'adhérer à l'UE serait perdue si le Rêve géorgien se maintenait au pouvoir. «C'est en le chassant que nous sauverons le pays», veut-il croire.

- «Dernière chance» -

Après les débordements devant le palais présidentiel, le ministère de l'Intérieur a averti que le rassemblement avait «dépassé les limites imposées par la loi», faisant craindre une répression à venir.

Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition, dont le Mouvement national uni (MNU) de l'ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, qui a exhorté ses partisans à manifester pour ce qu'il a qualifié de «dernière chance» de sauver la démocratie géorgienne.

«Il y a des moments où il faut agir ici et maintenant», a-t-il écrit jeudi sur Facebook.

Faute d'une démonstration de force face au pouvoir, «beaucoup plus de personnes seront arrêtées et les autres chassées. Le désespoir total s'installera et l'Occident finira par nous abandonner», a mis en garde M. Saakachvili, qui purge une peine de 12 ans et demi de prison pour abus de pouvoir et d'autres accusations.

Le Premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements en Géorgie et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester.

Les précédentes élections, les législatives de 2024, avaient plongé cette ancienne république soviétique du Caucase dans la crise politique. Elles avaient été suivies par des mois de manifestations de l'opposition, dont certaines avaient été réprimées par la police.

Des actions de petite ampleur se poursuivaient depuis.

- «Graves représailles» -

Dirigeants de l'opposition, journalistes ou simples militants, une soixantaine de personnes ont été arrêtées en un an, selon les ONG de défense des droits humains, pour lesquelles l'enjeu samedi dépasse de loin celui d'un simple renouvellement d'élus locaux.

Dans un communiqué, Amnesty International a affirmé que les élections avaient «lieu dans un contexte de graves représailles politiques contre les figures de l'opposition et la société civile».

Au pouvoir depuis 2012, le Rêve Géorgien s'est d'abord présenté comme une solution alternative libérale face à Mikheïl Saakachvili, un réformiste pro-européen qui a dirigé son pays pendant presque dix ans à partir de 2004 et s'est un temps exilé en Ukraine après sa chute.

Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce parti est accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de Moscou. Il a pris des mesures anti-LGBT et adopté une loi sur les «agents de l'étranger» fustigées l'Union européenne. Le processus d'adhésion de la Géorgie à l'UE a été suspendu.

Le Rêve Géorgien assure promouvoir la «stabilité» tout en accusant l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force et les Occidentaux de chercher à utiliser le pays pour ouvrir un deuxième front face à Moscou.

Dans un récent sondage, l'Institut d'études et d'analyse sociales évalue la cote de popularité de ce parti à environ 36%, l'opposition ayant les faveurs de 54% des Géorgiens.

Mais cette opposition est divisée. Si le parti de M. Saakachvili a boycotté les élections locales en appelant à manifester, d'autres formations comme Lelo et For Georgia ont apporté leur soutien à des candidats.

Les plus lus

Le Hezbollah libanais juge le plan Trump pour Gaza «plein de dangers»
Flottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»
L'État envoie des renforts, les politiques montent au créneau
Sion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !
Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration