La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé mardi la fermeture de la frontière de son pays avec le Bélarus, en réponse aux manoeuvres militaires communes russo-bélarusses.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'adressent aux journalistes lors de leur visite à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, le 25 août 2025 à Krynki, dans l'est de la Pologne. AFP

Keystone-SDA ATS

«Pour des raisons de sécurité nationale, nous fermerons les frontières avec le Bélarus, y compris les passages ferroviaires, en lien avec les manoeuvres 'Zapad', à compter de la nuit de jeudi à vendredi, à minuit», a déclaré à la presse le chef du gouvernement, qualifiant cet exercice d'"agressif».

Le Bélarus, une ancienne république soviétique, est un allié clé de la Russie, qui s'est servie du territoire bélarusse pour déclencher son offensive contre l'Ukraine en février 2022.

Les manoeuvres Zapad-2025 (Ouest-2025) doivent se dérouler du 12 au 16 septembre.

M. Tusk a également dit qu'en réponse à ces manoeuvres la Pologne prendrait part avec ses alliés à un exercice militaire sur son sol qui doit au total rassembler 30'000 soldats.

Selon le chef du gouvernement, l'objectif de l'exercice russo-bélarusse est de simuler l'occupation du «corridor de Suwalki» qui s'étend le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, cerné par l'enclave russe de Kaliningrad et le Bélarus.

Le corridor est souvent considérée comme un «endroit fragile» de l'Otan et qui pourrait être la première cible d'une hypothétique attaque russe.

En août, le Bélarus avait affirmé que, pendant les manoeuvres Zapad, il s'entraînerait à déployer des missiles capables d'emporter des charges nucléaires Orechnik.

Kiev et plusieurs pays d'Europe de l'Est s'inquiètent d'un éventuel renforcement du dispositif militaire au Bélarus, un pays frontalier de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie.

La Lituanie a fermé fin août son espace aérien au-dessus de certaines parties de sa frontière avec le Bélarus après que des drones militaire ont violé son territoire à deux reprises en juillet, ainsi qu'en perspective des exercices militaires communs russo-bélarusses.