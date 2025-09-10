La Pologne a demandé à l'Otan d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.

Depuis la création de l’Alliance, en 1949, c’est la 8e fois que l’article 4 a été invoqué, dont trois fois concernant l’invasion russe en Ukraine. IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les entretiens avec les alliés «prennent à ce moment précis la forme d'une demande formelle d'activation de l'article quatre du traité de l'Atlantique Nord», a déclaré le Premier ministre Donald Tusk devant le parlement. Il s'agit d'une «recommandation commune» prise par lui-même et le président nationaliste Karol Nawrocki, a souligné M. Tusk.

Le Conseil de l'Atlantique nord, principal organe de décision politique de l'organisation, s’est retrouvé mercredi matin au niveau des ambassadeurs des 32 pays de l'Otan, pour une réunion prévue de longue date. Les Alliés ont toutefois décidé que cette réunion se tiendrait dans le cadre de l'article 4 du traité de l'Alliance, selon des diplomates.

L’article 4 prévoit essentiellement une «consultation» au niveau des alliés de l'Otan. Cet article stipule que «les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée».

En revanche, l'article 5 n'a été activé qu'une seule fois depuis la création de l'Otan en 1949, lors des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Il prévoit qu'une attaque contre un pays de l'Otan est une attaque contre tous, et oblige les 32 alliés à «assister» le pays victime de cette attaque.