  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Classée «en danger» La population d'éléphants de forêt d'Afrique revue à la hausse

ATS

27.11.2025 - 12:23

Le nombre estimé d'éléphants de forêt en Afrique a été revu en hausse sous l'effet d'un meilleur recensement, indique un rapport de l'UICN publié jeudi. L'espèce reste toutefois très menacée à cause du braconnage.

Le Gabon abrite deux tiers des éléphants de forêt africains (archives).
Le Gabon abrite deux tiers des éléphants de forêt africains (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 12:23

27.11.2025, 13:07

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime leur nombre à 135'960, soit 16% de plus que le dernier chiffre publié, en 2016.

«Les chiffres actualisés concernant les éléphants de forêt africains ne doivent pas être interprétés comme une croissance de la population, mais plutôt comme le résultat d'une meilleure couverture des recensements, rendue possible par les méthodes basées sur l'ADN», précise le zoologue de l'UICN, Rob Slotow.

L'essentiel de cette révision provient d'un pays, le Gabon, qui abrite à lui seul deux tiers des individus de cette espèce (Loxodonta cyclotis). Celle-ci est considérée par l'UICN comme «en danger critique d'extinction».

L'éléphant de savane (Loxodonta africana) est une espèce distincte, plus répandue sur le continent, avec quelque 350'000 individus. Elle est quant à elle classée «en danger».

Diminution du braconnage

Les éléphants de forêt ont vu leur population chuter «de plus de 86% en 31 ans jusqu'en 2015, principalement en raison du braconnage et de la perte de leur habitat», a rappelé l'UICN.

Ces animaux semblent un peu mieux protégés aujourd'hui. «Le braconnage pour l'ivoire paraît avoir diminué, en particulier après 2018-2019», note l'organisation internationale.

Elle ajoute que «les éléphants de forêt vivent aussi un changement rapide dans l'utilisation des terres», la forêt reculant face aux surfaces cultivées.

«Cela peut, en conséquence, déboucher sur des razzias sur les récoltes (...). Ces razzias abaissent la tolérance des humains envers les éléphants et, malheureusement, peuvent provoquer des tueries réciproques», d'après l'UICN.

Conférence en Ouzbékistan

Le rétablissement des populations est compliqué par la lenteur à laquelle se reproduit l'espèce. Le rapport est publié à l'occasion de la conférence de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) à Samarcande, en Ouzbékistan.

La Namibie cherche à y faire adopter une proposition pour être autorisée à vendre un stock de 46,3 tonnes d'ivoire «accumulée d'éléphants morts de cause naturelle», afin d'utiliser les fonds «exclusivement pour la protection des éléphants».

Les plus lus

Deux médecins condamnées pour homicide par négligence
YB peut compter sur Sanches, l’adversité monte d'un cran pour le LS
La glace d'un lac rompt près du col de la Bernina (GR): un mort
Condamné à 9 ans de prison pour son comportement envers les femmes
De faux guérisseurs se font pincer dans le canton de Fribourg