Ventes annulées, doutes... - Avec les droits de douane, un vent contraire souffle sur les F-35

Après que Donald Trump a frappé l'étranger de droits de douane, la question de l'achat d'avions de combat F-35 refait surface. Alors que la Suisse discute encore, d'autres se préparent à passer à l'action.

Le président Donald Trump salue le passage d’un bombardier B-2 Spirit accompagné de deux chasseurs F-35, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, lors du pique-nique du 4 juillet. IMAGO/ZUMA Press Wire

Les médias américains font état des doutes suisses concernant l'achat de chasseurs F-35.

L'Espagne a renoncé à une acquisition en raison de la politique américaine.

L'Inde a elle aussi rejeté une offre américaine en ce sens et met également en attente l'achat d'avions de patrouille maritime.

Le Canada n'a pas encore pris de décision : les experts déconseillent désormais au gouvernement de commander des alternatives. Montre plus

«Les politiciens suisses font pression pour que l'accord sur les avions de combat F-35 soit annulé en raison des droits de douane américains», rapporte «Bloomberg», qui fait état de l'opposition d'une partie du PS et des Verts à cet achat. Et Hans-Peter Portmann, du PLR, doute lui aussi que la transaction puisse encore être soumise au peuple, poursuit le journal new-yorkais.

Pour le Conseil fédéral, une annulation de la commande n'est pas encore à l'ordre du jour. En revanche, l'Espagne a déjà renoncé à l'achat de F-35 : «L'option espagnole se compose de l'Eurofighter actuel et du futur FCAS», fait savoir le ministère de la Défense au "Financial Times".

L'Inde se montre combative

New Delhi a également réfléchi à l'achat d'un F-35, mais après avoir été frappée d'un droit de douane de 50 pour cent, l'affaire n'est plus d'actualité, selon "Bloomberg". Donald Trump avait proposé l'avion de combat au Premier ministre Narendra Modi lors de sa visite à Washington en février. En fait, Washington voulait étendre les ventes d'armes à l'Inde.

Narendra Modi en visite à la Maison Blanche le 13 février. KEYSTONE

En outre, New Delhi avait prévu d'acheter six P-8 Poseidon supplémentaires à la flotte existante du constructeur américain Boeing : Cette commande d'avions de patrouille maritime, d'un montant de 3,6 milliards de dollars, est elle aussi apparemment gelée.

Modi semble déterminé à tenir tête à Donald Trump : «Je sais que je vais personnellement devoir payer un prix très élevé pour cela, mais je suis prêt», dit-t-il dans le "Guardian".

Les experts déconseillent au Canada d'annuler

Le Premier ministre recevra cette année encore Vladimir Poutine et souhaite se rendre prochainement en Chine : «Les droits de douane de Trump menacent-ils les rivaux que sont la Chine et l'Inde ?», se demande l’«Independent», qui prévient que les Etats-Unis pourraient perdre un allié puissant dans la région.

Le Canada fait également partie des pays qui ont commandé des F-35 - et qui reviennent désormais sur leur décision. 88 avions devaient être produits pour 14 milliards de dollars. Une annulation ou une réduction de moitié de la commande est en discussion.

Comme le rapporte "Reuters", des experts en défense recommandent toutefois au gouvernement de maintenir l'achat. Le F-35 est le meilleur avion de combat : 16 exemplaires ont été commandés. Si un modèle européen était commandé, cela entraînerait des coûts plus élevés en raison des besoins supplémentaires en formation et en équipement.