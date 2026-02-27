  1. Clients Privés
Assistance humanitaire La présidente du CICR appelle Kaboul et Islamabad à la retenue

ATS

La présidente du CICR Mirjana Spoljaric appelle l'Afghanistan et le Pakistan à la retenue et à la désescalade après leurs affrontements. Vendredi à Genève, elle a demandé aux deux pays de protéger les civils, les blessés et les personnes hors de combat.

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Mirjana Spoljaric demande à l'Afghanistan et au Pakistan de protéger les civils (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 17:52

«Les populations de la région ont déjà subi des décennies de conflit», a affirmé la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Selon elle, l'assistance humanitaire doit atteindre tous ceux qui sont affectés.

L'accès aux centres de santé doit être aussi possible. «Ce sont des obligations du droit international humanitaire (DIH), ajoute Mme Spoljaric.

«Expériences douloureuses». HUG : tumulte au sein du Département de réadaptation et de gériatrie

«Expériences douloureuses»HUG : tumulte au sein du Département de réadaptation et de gériatrie

L'organisation prépare avec les Croissants-Rouge locaux une réponse opérationnelle. Il faut avant tout soigner les blessés dans chacun des deux pays, a aussi dit la présidente.

