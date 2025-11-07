La présidente-directrice du Louvre, musée le plus visité au monde, a assuré vendredi «avoir pris toute la mesure» des problèmes de sécurité du musée, après le vol retentissant de bijoux de la Couronne et un rapport très critique de la Cour des comptes.

Laurence des Cars, en poste depuis septembre 2021, a convoqué un conseil d'administration d'urgence vendredi pour revoir la gouvernance du musée le plus visité du monde (archives). KEYSTONE

«J'ai pris toute la mesure de nos problèmes de sécurité», a déclaré Laurence des Cars, en précisant que le plan de sécurisation du Louvre, ou «schéma directeur» des équipements de sûreté, rentrait «en application aujourd'hui».

Il consiste en «toute une série de travaux d'améliorations, notamment en matière de vidéosurveillance», qui constitue «un des points faibles» du musée, comme l'a rappelé la présidente, qui en avait déjà fait état lors de son audition devant la commission de la Culture du Sénat fin octobre.

«Je veux remercier la confiance qui m'est accordée» pour «porter la transformation du Louvre, qui a plus que jamais besoin de transformation, de modernisation, pour devenir pleinement un musée du XXIe siècle. Ce qu'il n'est pas aujourd'hui», a ajouté la présidente, dont la démission avait été refusée après le vol.

Le 19 octobre, des malfaiteurs avaient réussi à s'introduire au Louvre et à dérober des joyaux d'une valeur de 88 millions d'euros, qui restent introuvables. Quatre suspects ont été mis en examen et écroués.

La Cour des comptes a étrillé jeudi le grand musée parisien dans un rapport en estimant qu'il avait «privilégié des opérations visibles et attractives» au détriment de la sécurité.

Entre 2018 et 2024, le Louvre a consacré 26,7 millions d'euros à des travaux d'entretien et de mise aux normes et 105,4 millions d'euros «pour l'acquisition d'oeuvres», selon le rapport.

Mais, pour Laurence des Cars, «le Louvre est un tout» dans «lequel il ne faut pas opposer les travaux aux acquisitions des oeuvres, l'accueil de tous les publics». «Nous avons assuré l'ensemble de nos missions».