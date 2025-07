La présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) est arrivée lundi en Ukraine pour une visite de plusieurs jours. Elle a été reçue par son homologue ukrainien Rouslan Stefantchouk, lui-même accueilli l'an dernier en Suisse. Elle doit se rendre sur les sites de projets suisses de soutien.

Maja Riniker est accompagnée par le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD) (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Lors des entretiens de lundi avec Rouslan Stefantchouk et d'autres représentantes et représentants du Parlement ukrainien, la présidente du National a réaffirmé la volonté de la Suisse de s'engager en faveur d'une paix durable et juste fondée sur la Charte des Nations Unies. La Suisse va continuer de proposer ses bons offices afin de contribuer à la recherche d'une solution diplomatique, souligne un communiqué des services du Parlement.

Maja Riniker est accompagnée par le conseiller national Laurent Wehrli (PLR/VD), président de la commission de politique extérieure du National. La délégation suisse s'informera sur place sur les projets suisses visant à promouvoir la protection des civils, l'accès à l'éducation et le renforcement des structures locales au moyen de réformes.

Fin mai, la Confédération avait déjà débloqué environ 5,16 milliards de francs pour soutenir, tant en Ukraine qu’en Suisse, les Ukrainiennes et Ukrainiens touchés par la guerre. Entre 2025 et 2036, l'Ukraine bénéficiera d'un soutien supplémentaire de 5 milliards de francs.

Rome accueillera jeudi et vendredi une nouvelle conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. La Suisse y participe.

Esclandre au Parlement

Rouslan Stefantchouk, à l'occasion de sa visite à Berne en juin 2024 auprès du président du Conseil national de l'époque Eric Nussbaumer, avait invité le Parlement suisse à effectuer une visite de réciprocité en Ukraine. Une altercation avait éclaté dans l'enceinte des Chambres fédérales à cette occasion.

Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (UDC/VS) avaient été énergiquement repoussés par des agents armés de la police fédérale en marge de la visite de M. Stefantchouk. Les deux élus n'avaient pas voulu respecter un cordon de sécurité. Cette rencontre intervenait peu avant la conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock (NW).