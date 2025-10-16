  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame à Gaza «La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle»

ATS

16.10.2025 - 22:24

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la propagation des épidémies dans la bande de Gaza était «hors de contrôle». Une déclaration faite alors que seuls 13 des 36 hôpitaux du territoire fonctionnent partiellement.

L’OMS a averti que la propagation des épidémies dans la bande de Gaza était «hors de contrôle» (image d’illustration).
L’OMS a averti que la propagation des épidémies dans la bande de Gaza était «hors de contrôle» (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

16.10.2025, 22:24

Le système de santé à Gaza «a été démantelé» et l'ampleur de la tâche est «colossale», a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhi, dans un entretien avec l'AFP mercredi.

«La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle, qu'il s'agisse de la méningite ou du syndrome de Guillain-Barré -affection rare dans laquelle le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques-, les diarrhées, les maladies respiratoires», a-t-elle dit. «Beaucoup d'enfants nés au cours des deux dernières années, n'ont, je suppose, reçu aucune dose de vaccins», a-t-elle ajouté.

La bande de Gaza, assiégée par Israël, est en proie à un désastre humanitaire après deux ans de guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

Menaces. «Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer» - Trump perd patience

Menaces«Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer» - Trump perd patience

Plus de 800 attaques

Selon les données de l'OMS, la ville de Gaza dépend désormais de huit centres de santé fonctionnant partiellement, le nord de Gaza n'a qu'un seul centre et tous manquent de personnel médical «pour fournir des soins critiques». Les installations de santé à Gaza ont subi, depuis le 7 octobre 2023, plus de 800 attaques, selon les données des Nations unies.

Selon un récent rapport de l'OMS, un quart des blessés recensés depuis octobre 2023, soit environ 167'376 personnes, souffrent de handicaps permanents, dont un quart sont des enfants. Les besoins en santé mentale dans la bande de Gaza ont plus que doublé, mais «les services disponibles ne répondent pas à la demande», selon ce rapport.

Gaza. La présidente du CICR ne «voit pas d'alternative» au cessez-le-feu

GazaLa présidente du CICR ne «voit pas d'alternative» au cessez-le-feu

Laisser partir les blessés

Alors que les accès à la bande de Gaza restent très restreints malgré l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entré en vigueur le 10 octobre, Mme Balkhi a appelé les autorités israéliennes à laisser plus de blessés partir en Cisjordanie ou dans les pays voisins pour recevoir des soins.

«Nous avons besoin de plus de carburant à Gaza. Nous avons besoin de plus de nourriture, de plus d'équipements médicaux, de médicaments, de secouristes et de médecins», a-t-elle dit. «Nous espérons vraiment que la paix durera pour pouvoir commencer à travailler».

Le plan initial de réponse de l'OMS prévoit «un soutien immédiat aux centres de soins de santé» publics et spécialisés, «à ceux qui ont subi des blessures et des handicaps à vie, à la prise en charge de la santé mentale» et des syndromes de stress post-traumatique, a-t-elle précisé. Selon elle, la remise à niveau du système de santé nécessitera «des milliards de dollars et des décennies de travail».

Les plus lus

La police découvre l’horreur dans le Vaucluse
«Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer» - Trump perd patience
Donald Trump subit un terrible camouflet !
Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses
Etats-Unis : une célèbre politicienne démocrate pète les plombs !
Trump ne veut pas «appauvrir» les réserves américaines de Tomahawk