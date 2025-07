Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, et Kinshasa ont signé samedi au Qatar une déclaration de principes comprenant un engagement pour un cessez-le-feu permanent, saluée comme une «avancée» significative pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

La RDC et le M23 signent un accord de cessez-le-feu au Qatar (archives). sda

Cette région riche en minerais est en proie aux conflits depuis plus de 30 ans et de précédents accords de paix et cessez-le-feu ont été conclus puis violés ces dernières années.

Le M23, qui s'est emparé de villes stratégiques lors d'une offensive éclair en janvier et février, avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa, après que son allié rwandais a signé un accord de paix à Washington le mois dernier.

«Les parties réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent» comprenant l'interdiction d'attaques «de toutes nature», la «diffusion de propagande haineuse ou incitant à la violence», et «toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain», indique une déclaration de principes signée par des hauts responsables du M23 et de la RDC à Doha après trois mois de discussions dans l'émirat du Golfe.

Les parties se sont engagées à mettre en oeuvre les dispositions de la déclaration «au plus tard le 29 juillet 2025».

Le texte énonce l'engagement d'entamer «au plus tard le 8 août 2025» des négociations formelles en vue d'un accord de paix global qui doit être signé «au plus tard le 18 août 2025».

Elle prévoit également une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC une fois un accord de paix signé.

«Pas de solution magique»

«Cette déclaration tient compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues notamment le retrait non négociable de l'AFC/M23 des parties occupées suivi du déploiement de nos institutions», s'est félicité sur X le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya.

«L'une des clauses les plus importantes de la déclaration d'intention est l'accent mis sur l'extension du contrôle et de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire», a souligné l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, présent lors de la signature.

«Nous savons qu'il n'y a pas de solutions magiques, notamment en ce qui concerne le calendrier», a-t-il toutefois souligné.

Les violences se sont intensifiées au cours des derniers mois dans cette région frontalière du Rwanda, avec une offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises (FDR) sur Goma et Bukavu, face à une armée congolaise dépassée. Elles ont fait des milliers de morts, selon le gouvernement congolais et l'ONU, et aggravé une crise humanitaire pour des centaines de milliers de déplacés.

Depuis février, le front dans l'est de la RDC s'est stabilisé. Mais des violences se poursuivent entre le M23 et une myriade de milices pro-Kinshasa qui mènent des actions de guérilla. Par le passé, ni le M23, ni les milices locales n'ont reconnu les accords de cessation des combats.

L'Union africaine, l'Union européenne et la mission de maintien de la paix dans le pays (Monusco) ont salué une «avancée» significative dans les efforts déployés pour instaurer une paix durables.

«Nous saluons les engagements pris et appelons à leur mise en oeuvre de bonne foi dans les délais prescrits», a déclaré dans un communiqué le chef par intérim de la Monusco, Bruno Lemarquis.

«Rôle déterminant» du Rwanda

Kigali a également salué l'accord, se disant «déterminé à contribuer à une paix durable et au développement économique de la région des Grands Lacs», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Rwanda nie soutenir militairement le groupe armé qui a repris ses opérations dans la région en 2021, mais début juillet, des experts de l'ONU ont pointé le «rôle déterminant» joué par son armée dans l'offensive de janvier et février.

Les négociations pour un accord de paix entre Kinshasa et le M23 «s"inscriront dans le cadre» du texte signé fin juin entre la RDC et le Rwanda, selon la déclaration de principe.

Le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué en avril un accord minier avec Massad Boulos, en visite à Kinshasa.

Une rencontre entre M.Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doit avoir lieu dans les prochains mois.