Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que sa rencontre avec Donald Trump, prévue dans les prochains jours selon le Kremlin, pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis.

Keystone-SDA ATS

«Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser ce type d'événements. L'un d'entre eux est le président des Emirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés», a déclaré Vladimir Poutine devant des journalistes, aux côtés du président émirati, Mohammed ben Zayed, qu'il recevait au Kremlin.