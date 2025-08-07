  1. Clients Privés
«Prévue dans les prochains jours» La rencontre Poutine-Tump pourrait se tenir aux Emirats arabes unis

ATS

7.8.2025 - 14:25

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que sa rencontre avec Donald Trump, prévue dans les prochains jours selon le Kremlin, pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que sa rencontre avec Donald Trump, prévue dans les prochains jours selon le Kremlin, pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis. (Photos d'archives)
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que sa rencontre avec Donald Trump, prévue dans les prochains jours selon le Kremlin, pourrait avoir lieu aux Emirats arabes unis. (Photos d'archives)
AFP

Keystone-SDA

07.08.2025, 14:25

«Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser ce type d'événements. L'un d'entre eux est le président des Emirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés», a déclaré Vladimir Poutine devant des journalistes, aux côtés du président émirati, Mohammed ben Zayed, qu'il recevait au Kremlin.

