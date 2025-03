La Royal Society, la plus ancienne académie scientifique du Royaume-Uni, se réunit lundi après une pétition signée par plus de 3.400 scientifiques, dont des lauréats de prix Nobel, pour réclamer l'expulsion d'Elon Musk de ses rangs.

Elon Musk a été élu en 2018 pour son travail dans les secteurs de l'espace et des véhicules électriques (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Alix Maillefer

Selon cette lettre ouverte, publiée en février, le milliardaire, patron de Tesla et de SpaceX et propriétaire du réseau social X, a enfreint le code de conduite de la Royal Society en promouvant des «théories du complot infondées».

Sollicitée par l'AFP, la Royal Society a répondu que sa réunion se déroulait lundi soir et que les questions concernant ses membres étaient traitées «de manière strictement confidentielle». Aucune précision n'a été fournie sur son issue possible.

Créée en 1660, cette prestigieuse institution regroupe près de 1.800 membres éminents, britanniques mais aussi d'autres nationalités, dont 85 prix Nobel.

Elle a compté dans ses rangs Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Stephen Hawking et a élu en 2018 Elon Musk pour son travail dans les secteurs de l'espace et des véhicules électriques.

«Fausses informations»

Elon Musk est «largement considéré comme l'un des diffuseurs les plus actifs de fausses informations» sur X, dénonce Stephen Curry, professeur émérite de biologie structurelle à l'Imperial College de Londres, auteur de la lettre ouverte réclamant l'exclusion du magnat de la tech de la Royal Society.

«J'espère qu'aujourd'hui les membres auront la sagesse et le courage de montrer que la Royal Society peut défendre publiquement ses valeurs», a écrit lundi le scientifique -qui n'est pas membre de l'académie - sur le réseau social Bluesky.

Les signataires de la pétition estiment que la situation est encore plus grave en raison de la nouvelle position d'Elon Musk, qui dirige aujourd'hui le département de l'efficacité gouvernementale américaine (DOGE).

Membre de la Royal Society, Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique en 2024 et vu comme l'un des pères de l'intelligence artificielle, juge que le milliardaire doit être exclu «en raison de l'énorme préjudice qu'il cause aux institutions scientifiques aux États-Unis».

«Seuls les imbéciles lâches et peu sûrs d'eux s'intéressent aux récompenses et aux adhésions», a répondu Elon Musk sur son compte X, ajoutant que les commentaires de Geoffrey Hinton sont «ignorants, cruels et faux».

Les déclarations de Geoffrey Hinton vont dans le sens de la pétition qui souligne qu'Elon Musk «s'est engagé, ces dernières semaines, dans un assaut contre la recherche scientifique aux États-Unis qui s'est heurté aux tribunaux fédéraux».

«Il ne s'agit ni de contrôler les opinions politiques, ni d'imposer une sorte de conformité politique», poursuit cette lettre ouverte, ajoutant que l'intégrité scientifique, le respect des preuves et de la vérité sont au cœur du code de conduite de la Royal Society.

Dans un communiqué diffusé le 25 février, intitulé «la science menacée», la Royal Society a déploré que «les idéologies soient utilisées pour supprimer la recherche, menacer la liberté académique et réduire les financements».