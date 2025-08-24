Le vice-président américain JD Vance a affirmé que Moscou avait fait d'«importantes concessions» sur l'Ukraine auprès du président Donald Trump, depuis son sommet le 15 août en Alaska avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Le vice-président américain JD Vance, le 21 août 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je pense que les Russes ont fait des concessions importantes au président Trump, pour la première fois en trois ans et demi de conflit. Ils veulent en fait être flexibles sur certaines de leurs exigences fondamentales», a assuré M. Vance, dans une interview à la chaîne NBC diffusée dimanche.

Parallèlement, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a appelé dimanche a un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, alors le président américain DonaldTrump a dit mi-août préférer un accord de paix direct entre les belligérants pour mettre fin à la guerre.

«Premièrement, nous avons besoin d'une cessation des hostilités. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Nous pouvons l'appeler un cessez-le-feu, une trêve, un armistice. C'est nécessaire pour arrêter les massacres», a dit M. Carney lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.