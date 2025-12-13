  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine La Russie a frappé des installations industrielles avec de missiles hypersoniques

Basile Mermoud

13.12.2025

La Russie a affirmé samedi avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes dans la nuit avec des missiles hypersoniques, dans ce qu’elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des «cibles civiles» en Russie.

Un piéton passe devant un écran affichant le drapeau national ukrainien pendant les heures de coupure de courant à Kyiv, le 11 décembre 2025.
Un piéton passe devant un écran affichant le drapeau national ukrainien pendant les heures de coupure de courant à Kyiv, le 11 décembre 2025.
AFP

Agence France-Presse

13.12.2025, 11:01

Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une «frappe massive» contre des installations de l’armée et du secteur énergétique en Ukraine, utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, en «réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des cibles civiles en Russie».

Les plus lus

Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Tricherie à un examen : des parents contestent le «3» de leur fille jusqu’au Tribunal fédéral
Trump avec six femmes : les démocrates dévoilent un cliché choc !
Les socialistes choisissent Roger Nordmann comme candidat à la succession de Ruiz
Sur les points de deal à Marseille, des ados traités comme des «esclaves modernes»
Un pilier de la bande criminelle du Petit Bar arrêté après plus de cinq ans de cavale