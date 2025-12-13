La Russie a affirmé samedi avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes dans la nuit avec des missiles hypersoniques, dans ce qu’elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des «cibles civiles» en Russie.

Un piéton passe devant un écran affichant le drapeau national ukrainien pendant les heures de coupure de courant à Kyiv, le 11 décembre 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une «frappe massive» contre des installations de l’armée et du secteur énergétique en Ukraine, utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, en «réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des cibles civiles en Russie».