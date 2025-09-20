  1. Clients Privés
«Attaque massive» La Russie a lancé 40 missiles et 580 drones sur l'Ukraine

ATS

20.9.2025 - 08:53

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones sur l'Ukraine, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette «attaque massive» a fait trois morts et des dizaines de blessés.

L'attaque russe a fait trois morts et des dizaines de blessés.
L'attaque russe a fait trois morts et des dizaines de blessés.
ATS

Keystone-SDA

20.09.2025, 08:53

20.09.2025, 08:55

«Chaque frappe de ce type ne répond pas à une nécessité militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures», a accusé M. Zelensky sur les réseaux sociaux, exhortant les alliés de Kiev à fournir davantage de systèmes de défense aérienne et à imposer des sanctions supplémentaires à Moscou.

