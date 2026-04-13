La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou. Lundi, 108 personnes ont quitté les lieux pour Ispahan, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev.

La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou. Lundi, 108 personnes ont quitté les lieux pour Ispahan, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev. (Image symbolique) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La centrale, située dans le sud de l'Iran, ne compte plus que vingt personnes. Les vingt employés restant, des managers et responsables d'équipement, forment la «délégation finale» de Rosatom, a expliqué M. Likhatchev. La centrale de Bouchehr, dotée d'un réacteur de 1000 mégawatts, est la seule installation nucléaire civile iranienne opérationnelle.

La Russie a débuté l'évacuation de son personnel de la centrale après le début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février. Depuis cette date, la centrale, en partie construite par la Russie et dont des techniciens de Rosatom participent au fonctionnement, a été visée au moins quatre fois.

Le 4 avril, un agent de sécurité a été tué par une frappe, qui n'a pas endommagé la centrale elle-même, selon un média d'Etat iranien et une analyse d'images satellites par l'Agence internationale de l'énergie atomique.