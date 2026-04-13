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Moyen-Orient La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de Bouchehr

ATS

13.4.2026 - 16:33

La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou. Lundi, 108 personnes ont quitté les lieux pour Ispahan, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev.

La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou. Lundi, 108 personnes ont quitté les lieux pour Ispahan, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev. (Image symbolique)
La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou. Lundi, 108 personnes ont quitté les lieux pour Ispahan, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev. (Image symbolique)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 16:33

La centrale, située dans le sud de l'Iran, ne compte plus que vingt personnes. Les vingt employés restant, des managers et responsables d'équipement, forment la «délégation finale» de Rosatom, a expliqué M. Likhatchev. La centrale de Bouchehr, dotée d'un réacteur de 1000 mégawatts, est la seule installation nucléaire civile iranienne opérationnelle.

La Russie a débuté l'évacuation de son personnel de la centrale après le début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février. Depuis cette date, la centrale, en partie construite par la Russie et dont des techniciens de Rosatom participent au fonctionnement, a été visée au moins quatre fois.

Le 4 avril, un agent de sécurité a été tué par une frappe, qui n'a pas endommagé la centrale elle-même, selon un média d'Etat iranien et une analyse d'images satellites par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

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