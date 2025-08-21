La Russie accusée de tortures sexuelles «horribles» sur des civils

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine La Russie accusée de tortures sexuelles «horribles» sur des civils

ATS

21.8.2025 - 15:47

Plusieurs experts de l'ONU ont dénoncé auprès de Moscou les tortures sexuelles «horribles» auxquelles ont été soumis des civils ukrainiens dans des régions de l'Ukraine occupées par la Russie. Ce en pleines discussions sur un éventuel plan de paix.

Plusieurs experts de l'ONU ont dénoncé auprès de Moscou les tortures sexuelles «horribles» auxquelles ont été soumis des civils ukrainiens dans des régions de l'Ukraine occupées par la Russie. (Photo d'archives)
Plusieurs experts de l'ONU ont dénoncé auprès de Moscou les tortures sexuelles «horribles» auxquelles ont été soumis des civils ukrainiens dans des régions de l'Ukraine occupées par la Russie. (Photo d'archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 15:47

21.08.2025, 15:51

Plus généralement, ils accusent la Russie de mener une «politique délibérée et systématique de la torture» en Ukraine. La Rapporteure spéciale sur la torture, Alice Jill Edwards, ainsi que plusieurs autres experts, ont envoyé un dossier documentant ces cas à la Fédération de Russie.

Il s'agit de 10 civils ukrainiens «maltraités dans les régions occupées de l'Ukraine, notamment Kherson, Kharkiv et Zaporijjia». «Ces accusations distinctes, relatant les expériences de quatre femmes et six hommes, sont véritablement horribles», a déclaré Mme Edwards, qui souligne que ce n'est qu'un «petit échantillon».

Défense. Importantes frappes russes sur l'ouest de l'Ukraine: un mort

DéfenseImportantes frappes russes sur l'ouest de l'Ukraine: un mort

Ces victimes ont été soumises à «des violences hautement sexualisées, incluant des viols, des menaces de viol et d'autres comportements dépravés», a insisté l'experte. Dans tous les cas documentés, des chocs électriques répétés ont été administrés, notamment sur les organes génitaux. «Ces civils ont été battus, frappés, bandés les yeux et, dans certains cas, soumis à des simulacres de noyade et des exécutions factices, précise le communiqué des experts.

«Civils à protéger»

Ces spécialistes de domaines liés au respect des droits humains au sens large sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme, mais ne parlent pas au nom de l'ONU.

«Une règle élémentaire du droit international de la guerre stipule que les civils doivent être protégés. La Russie semble avoir abandonné totalement les règles internationales. Il est grand temps qu'elle rende des comptes pour ces pratiques illégales et qu'une pression accrue soit exercée par tous les États ayant de l'influence sur elle», a insisté l'experte australienne.

Les experts ont demandé au gouvernement russe de fournir «des informations supplémentaires sur les allégations spécifiques, ainsi que sur les mesures générales prises pour prévenir la torture et les violences sexuelles perpétrées par le personnel militaire russe et les personnels auxiliaires, ainsi que par les autorités de renseignement et de détention». L'une des femmes concernées reste détenue dans la Fédération de Russie et un appel pour sa libération urgente a été lancé, précise le communiqué.

Sur le même thème

Chasse aux «extrémistes». Russie: «La recherche en ligne devient dangereuse»

Chasse aux «extrémistes»Russie: «La recherche en ligne devient dangereuse»

Ukraine. Kim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

UkraineKim Jong-un salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

Situation «difficile». Trump évoque un possible soutien aérien américain en Ukraine

Situation «difficile»Trump évoque un possible soutien aérien américain en Ukraine

Les plus lus

Trump se retire temporairement des négociations entre la Russie et l’Ukraine
«Combattre le feu par le feu» - Le gouverneur de Californie s'attaque à Trump !
La Russie accusée de tortures sexuelles «horribles» sur des civils
La route Vuiteboeuf – Ste-Croix rouvre avec un visage changé
Un morceau de dent lève un coin du voile sur le mystère de Stonehenge