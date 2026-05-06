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Ukraine La Russie appelle les ambassades étrangères à évacuer Kiev

ATS

6.5.2026 - 23:23

La Russie a exhorté mercredi les ambassades étrangères à assurer «l'évacuation en temps voulu» de leur personnel et de leurs ressortissants à Kiev avant des «frappes de représailles» inévitables si l'Ukraine venait à perturber la fête de la victoire le 9 mai.

Dans une note adressée au corps diplomatique, le ministère russe des Affaires étrangères a en effet averti qu'il y aurait des «frappes de représailles» sur la capitale ukrainienne, «y compris contre les centres de décision», si l'Ukraine perturbait les célébrations du 9 mai à Moscou. (archives)
Dans une note adressée au corps diplomatique, le ministère russe des Affaires étrangères a en effet averti qu'il y aurait des «frappes de représailles» sur la capitale ukrainienne, «y compris contre les centres de décision», si l'Ukraine perturbait les célébrations du 9 mai à Moscou. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 23:23

Dans une note adressée au corps diplomatique, le ministère russe des Affaires étrangères a en effet averti qu'il y aurait des «frappes de représailles» sur la capitale ukrainienne, «y compris contre les centres de décision», si l'Ukraine perturbait les célébrations du 9 mai à Moscou.

La Russie n'a pas précisé la nature de la menace qui pesait sur ces commémorations et l'Ukraine n'a pas réagi dans l'immédiat à la diffusion de cette note. La Russie célèbre chaque année la Journée de la Victoire de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale par un grand défilé militaire sur la Place Rouge, à Moscou.

Au début de la semaine, elle a à cet égard décrété un cessez-le-feu unilatéral avec l'Ukraine pour les 8 et 9 mai. L'armée russe a poursuivi mercredi ses attaques contre ce pays, signe d'"un refus évident» du cessez-le-feu proposé par Kiev, a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La Russie n'a pas répondu à la déclaration de Kiev sur un cessez-le-feu à partir de mercredi 00h00, une contre-proposition formulée après que Moscou a décrété sa propre trêve à l'occasion du 9 mai.

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