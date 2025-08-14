La Russie et l'Ukraine ont annoncé jeudi avoir échangé 84 prisonniers de guerre de chaque camp à la veille d'un sommet très attendu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump.

Depuis le début, en février 2022, de l'offensive russe en Ukraine, les deux pays belligérants ont régulièrement échangé des prisonniers (ici à la fin août, archives) sda

Selon le ministère russe de la Défense, «84 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 84 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé l'échange, indiquant qu'il avait concerné tant des militaires que des civils. «Parmi les personnes libérées aujourd'hui figurent des civils détenus par les Russes depuis 2014, 2016 et 2017» et des soldats ayant participé à la défense de la ville portuaire de Marioupol, assiégée par l'armée russe en 2022, a-t-il indiqué.

Selon lui, les Emirats arabes unis ont joué un rôle de médiation dans cet échange, comme lors d'opérations similaires par le passé. Les échanges de prisonniers et de corps de soldats tués sont l'un des derniers domaines où Moscou et Kiev continuent de coopérer, plus de trois ans et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine.

Milliers de prisonniers échangés

Les deux camps ont échangé cette année des milliers de prisonniers, conformément à des accords trouvés lors de trois sessions de pourparlers directs à Istanbul de mai à juillet. Ces échanges sont le seul résultat concret de ces réunions. Lors de la dernière rencontre sous ce format en juillet, les deux délégations n'ont pu que constater «l'éloignement» de leurs positions pour mettre fin au conflit.

L'échange de jeudi intervient à la veille d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, qui abordera surtout les possibilités de paix en Ukraine, mais a priori en l'absence de Volodymyr Zelensky.