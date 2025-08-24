  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine La Russie et l’Ukraine ont échangé 146 prisonniers de chaque camp

Basile Mermoud

24.8.2025

La Russie et l'Ukraine ont échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, au moment où les efforts diplomatiques visant à régler le conflit semblent s'enliser.

Une femme dépose une photo de son père, un militaire ukrainien tué en combattant les troupes russes, sur le « Mur du Souvenir des morts pour l’Ukraine », à l’occasion de la fête de l’Indépendance, le 24 août 2025.
Une femme dépose une photo de son père, un militaire ukrainien tué en combattant les troupes russes, sur le « Mur du Souvenir des morts pour l’Ukraine », à l’occasion de la fête de l’Indépendance, le 24 août 2025.
AFP

Agence France-Presse

24.08.2025, 17:56

«Le 24 août, 146 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev», a indiqué le ministère sur Telegram, en précisant que «146 prisonniers de guerre ukrainiens ont été remis en échange», grâce à des efforts de médiation des Emirats arabes unis.

Huit habitants de la région frontalière russe de Koursk, «illégalement retenus» par l'Ukraine, ont également été remis à la Russie, selon la même source.Les forces ukrainiennes ont pénétré dans la région de Koursk en août 2024, en occupant une partie pendant plusieurs mois, avant d'être repoussées par les forces russes au printemps, à l'aide de combattants nord-coréens.

Guerre en Ukraine. La Russie a fait d'«importantes concessions» à Trump, affirme Vance

«J'ai assisté en personne à cet événement heureux», a écrit sur Telegram la déléguée russe pour les droits humains, Tatiana Moskalkova, en évoquant la remise à la Russie des huit habitants de la région de Koursk, qui a eu lieu selon elle sur le sol bélarusse.

Sur une vidéo diffusée par Mme Moskalkova, on voit ces personnes, essentiellement des dames âgées, lui parler et sourire, dans un minibus.

Parmi les Ukrainiens libérés dimanche se trouvait le journaliste Dmytro Khyliouk, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Il avait été enlevé dans la région de Kiev en mars 2022. Il est enfin rentré chez lui, en Ukraine», a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

A également été libéré l’ancien maire de Kherson, Volodymyr Mykolayenko, «qui a passé plus de trois ans en captivité», a précisé sur X le principal conseiller du président ukrainien, Andriy Yermak.

Plus de 3 ans et demi

«En 2022, il figurait sur la liste des personnes à échanger, mais Volodymyr a volontairement refusé d’être libéré afin de céder sa place à un prisonnier gravement malade avec lequel il partageait sa cellule dans une prison russe», a ajouté M. Yermak.

Les échanges de prisonniers et de corps de soldats tués sont l'un des derniers domaines où Moscou et Kiev continuent de coopérer, plus de trois ans et demi après le début de l'assaut russe contre l'Ukraine.

Fête de l’indépendance. Environ 300 personnes défilent à Genève pour l'Ukraine

Les deux belligérants ont échangé cette année des milliers de prisonniers, conformément à des accords trouvés à l'occasion de trois sessions de pourparlers directs à Istanbul de mai à juillet.

Ces échanges sont le seul résultat concret de ces réunions. Au cours de la dernière rencontre sous ce format en juillet, les deux délégations n'ont pu que constater «l'éloignement» de leurs positions pour mettre fin au conflit.

