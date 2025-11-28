La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accès aux données La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp

ATS

28.11.2025 - 18:55

Les autorités russes ont menacé vendredi de «bloquer complètement» la messagerie WhatsApp, Moscou l'accuse de ne pas pouvoir exclure de son service des activités jugées criminelles.

Selon les critiques, Moscou tente de forcer les Russes à utiliser des plateformes contrôlées par l'Etat à la place (photo d’illustration).
Selon les critiques, Moscou tente de forcer les Russes à utiliser des plateformes contrôlées par l'Etat à la place (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 18:55

28.11.2025, 18:57

Le géant américain Meta, propriétaire de la messagerie, n'a pas immédiatement réagi vendredi à la menace formulée dans un communiqué par l'agence russe de surveillance des télécommunications, Roskomnadzor.

La Russie avait déjà interdit aux utilisateurs de passer des appels sur la plateforme en août, dans le cadre d'une répression plus large contre les réseaux sociaux détenus par des entreprises étrangères.La messagerie Telegram avait été visée par la même mesure de restriction en août.

Actu et dicton du jour. Faille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés

Actu et dicton du jourFaille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés

Selon les critiques, Moscou tente de forcer les Russes à utiliser des plateformes contrôlées par l'Etat à la place. D'après Roskomnadzor, WhatsApp est utilisé pour «organiser et perpétrer des actes terroristes dans le pays, pour recruter les exécutants, et pour des fraudes et autres crimes contre nos citoyens».

«Si la messagerie ne respecte pas la législation russe, elle sera complètement bloquée», poursuit le communiqué. WhatsApp est l'un des deux services de messagerie les plus populaires en Russie, avec Telegram.

Accès aux données

Moscou souhaite que les deux messageries fournissent un accès aux données sur demande des forces de l'ordre, non seulement pour les enquêtes sur les fraudes, mais aussi pour l'investigation d'activités que la Russie qualifie de terroristes.

Un produit de base fondamentalement nouveau. WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir

Un produit de base fondamentalement nouveauWhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir

Les autorités accusent aussi les services de sécurité ukrainiens de recruter via ces applications des Russes pour leur faire commettre des actes de sabotage dans le pays en échange d'une promesse de rémunération. Les défenseurs des droits humains craignent que le contrôle des messageries n'étendent les pouvoirs policiers de l'Etat russe.

Les plus lus

Suivez le géant messieurs en direct
La Russie menace de «bloquer complètement» WhatsApp
Airbus rappelle 6000 A320 à cause d'un logiciel vulnérable à changer d'urgence
Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Défenestration d'une femme: la garde à vue du mari levée
Incendie dans un collège primaire, 500 élèves évacués