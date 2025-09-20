  1. Clients Privés
«Stricte conformité avec les règles» La Russie nie avoir violé l'espace aérien estonien

ATS

20.9.2025 - 08:37

Le ministère russe de la Défense a nié samedi que trois de ses avions militaires aient violé l'espace aérien estonien après l'interception de trois appareils russes par des avions de l'Otan vendredi.

Cet incident s'inscrit dans une période de fortes tensions entre la Russie et les pays de l'Otan (archives).
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.09.2025, 08:37

«Le 19 septembre (...) trois chasseurs russes MiG-31 ont effectué un vol prévu depuis la Carélie vers un aérodrome de la région de Kaliningrad», enclave russe située entre la Lituanie et la Pologne, indique le ministère sur Telegram.

«Le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien, sans violer les frontières d'autres Etats, ce qui est confirmé par les moyens de contrôle objectif», poursuit-il.

«Pendant le vol, les avions russes ne se sont pas écartés de la route aérienne convenue et n'ont pas violé l'espace aérien estonien», affirme le ministère.

Il précise que les avions ont survolé «les eaux neutres de la mer Baltique à une distance de plus de trois kilomètres de l'île de Vaindloo» dans le Golfe de Finlande.

Le pays balte a fait état vendredi d'une violation «d'une audace sans précédent» de son espace aérien par trois appareils russes et annoncé qu'il allait demander à l'Otan, dont il est membre, d'activer l'Article 4 du traité fondateur de l'alliance qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un d'entre eux.

Cet incident s'inscrit dans une période de fortes tensions entre la Russie et les pays de l'Otan.

La semaine dernière, une vingtaine de drones russes étaient entrés dans l'espace aérien polonais, dont trois avaient été abattus par des avions polonais et des F-35 néerlandais, une première pour l'Otan depuis sa création en 1949. Quelques jours plus tard, la Roumanie dénonçait à son tour la violation de son espace aérien par un drone russe.

«D’une audace sans précédent». Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien

«D’une audace sans précédent»Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien

