La Russie a revendiqué samedi la reprise de trois villages dans sa région de Koursk face aux troupes ukrainiennes qui s'y trouvent en difficulté. Il s'agit d'un nouveau revers pour Kiev à l'heure où la perspective de pourparlers semble se renforcer.

Une délégation ukrainienne de haut niveau, composée notamment de ministres, rencontrera une équipe américaine mardi en Arabie saoudite, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Washington avait affirmé que cette réunion devait définir «un cadre pour un accord de paix», mais Kiev est resté plus vague.

«Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires», a dit Volodymyr Zelensky, rappelant que son pays veut «la paix».

Dans son adresse du soir, le président a déclaré aux Ukrainiens qu'il était «persuadé que la réunion sera productive».

L'Ukraine est à la peine sur le front et critiquée par le président américain Donald Trump, dont le pays a gelé cette semaine l'aide militaire et le partage de renseignements qu'il lui apportait.

Kiev espère utiliser son contrôle de quelques centaines de kilomètres carrés de la région russe de Koursk comme monnaie d'échange dans de potentiels pourparlers.

Kiev en difficulté sur le terrain

Mais la position de ses soldats s'y est détériorée ces dernières semaines après une percée de l'armée de Moscou, selon des observateurs.

Preuve de ces difficultés, les troupes russes ont repris les villages de Viktorovka, Nikolaïevka et Staraïa Sorotchina, a indiqué samedi le ministère russe de la Défense.

Selon le blog militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, une «brèche» s'est produite dans les défenses ukrainiennes au sud de la petite ville de Soudja, sous occupation des forces de Kiev.

L'armée russe pourrait être en mesure de cibler les routes utilisées pour le ravitaillement des soldats ukrainiens.

L'armée ukrainienne n'a pour l'heure pas fait de commentaire, mais la Russie a déjà repris plus des deux tiers des territoires initialement conquis par Kiev dans la région de Koursk.

Les troupes ukrainiennes combattent aussi ces dernières semaines les attaques de petits groupes de soldats russes dans la région ukrainienne de Soumy, qui fait face à celle de Koursk.

Le Centre gouvernemental ukrainien contre la désinformation a néanmoins assuré que ces attaques restaient isolées et repoussées, ajoutant qu'il n'y avait pas d'"avancée massive» russe dans la zone.

Rencontre en Arabie saoudite

Des négociations de paix restent une perspective lointaine, tant les positions de Kiev et Moscou sont opposées, mais cette hypothèse est de plus en plus souvent évoquée depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump en janvier.

Le président américain a opéré un virage diplomatique radical, tendant la main à Vladimir Poutine tout en tançant Volodymyr Zelensky.

La rencontre entre les délégations ukrainienne et américaine en Arabie saoudite mardi doit définir «un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial», selon Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient.

L'Ukraine n'a pas détaillé le menu des discussions, mais enverra une équipe de hauts responsables.

Le pays sera représenté par le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, le ministre de la Défense Roustem Oumerov ainsi que le chef adjoint de cabinet du président, Pavlo Palissa, a détaillé samedi Volodymyr Zelensky.

Le président s'est par ailleurs félicité d'une «réunion très productive» à Kiev samedi entre des «équipes diplomatiques» d'Ukraine et du Royaume-Uni.

Les participants, dont les identités n'ont pas été détaillées, ont évoqué les mesures «qui pourraient nous rapprocher de la paix», a dit le dirigeant ukrainien.

Nouvelles frappes russes

Donald Trump assure vouloir mettre fin à la guerre dès que possible, mais Kiev craint d'être contraint à de lourdes concessions territoriales au profit de Moscou.

Le président américain a néanmoins menacé vendredi la Russie de nouvelles sanctions si elle ne cesse de «pilonner» l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky s'est joint à cet appel samedi après une nouvelle nuit d'attaques ayant fait au moins une quinzaine de morts.

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a estimé qu'avec ces frappes, Vladimir Poutine «montre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix».

Le premier ministre polonais Donald Tusk, dans un sous-entendu au rapprochement entre Washington et Moscou, a jugé que ces attaques sont «ce qui arrive quand on apaise les barbares».

Onze personnes ont été tuées à Dobropillia, ville de la région orientale de Donetsk, et une cinquantaine blessées, a affirmé le gouverneur Vadim Filachkine.

Samedi, une frappe sur la ville de Pokrovsk a tué un homme d'une quarantaine d'années et en a blessé deux autres, a précisé le gouverneur.

Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées samedi par des attaques de drones dans la région orientale de Kharkiv, dont l'une a touché une usine de transformation de la viande, a déclaré le chef de l'administration militaire de cette région, Oleg Synegubov.

Une attaque de drone a également tué un homme de 74 ans dans la région méridionale de Kherson, a déclaré le gouverneur Oleksandr Prokudin.