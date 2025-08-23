  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine La Russie revendique la prise de deux villages dans l'est

ATS

23.8.2025 - 13:14

La Russie a revendiqué samedi la prise de deux villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, intensifiant la pression militaire sur le terrain au moment où les efforts diplomatiques s'accélèrent pour trouver une issue au conflit.

L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées (archive).
L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.08.2025, 13:14

Dans un communiqué sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir capturé dans cette région les localités de Sredneïe et de Kleban-Byk.

La prise de cette dernière marque un pas de plus vers la ville de Kostyantynivka, bastion important sur la route de Kramatorsk qui est pour sa part un point important pour la logistique ukrainienne sur le front de la région de Donetsk.

Guerre en Ukraine. Rencontre Poutine-Zelensky : un scénario de plus en plus improbable

Guerre en UkraineRencontre Poutine-Zelensky : un scénario de plus en plus improbable

L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Ces avancées se produisent au moment où la perspective d'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, annoncée par le dirigeant américain Donald Trump et visant à trouver un règlement pacifique du conflit, s'éloigne.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé vendredi le président ukrainien de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion avec son homologue russe, au lendemain de critiques similaires du dirigeant ukrainien envers Moscou.

«Deux semaines»

Pour sa part, Donald Trump, qui veut trouver rapidement une issue à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022 et a effectué un rapprochement spectaculaire avec Moscou ces derniers mois pour y arriver, a annoncé vendredi se donner «deux semaines» pour décider de sa ligne concernant ce conflit. L'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Les plus lus

Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve