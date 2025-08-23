La Russie a revendiqué samedi la prise de deux villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, intensifiant la pression militaire sur le terrain au moment où les efforts diplomatiques s'accélèrent pour trouver une issue au conflit.

L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir capturé dans cette région les localités de Sredneïe et de Kleban-Byk.

La prise de cette dernière marque un pas de plus vers la ville de Kostyantynivka, bastion important sur la route de Kramatorsk qui est pour sa part un point important pour la logistique ukrainienne sur le front de la région de Donetsk.

L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Ces avancées se produisent au moment où la perspective d'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, annoncée par le dirigeant américain Donald Trump et visant à trouver un règlement pacifique du conflit, s'éloigne.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé vendredi le président ukrainien de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion avec son homologue russe, au lendemain de critiques similaires du dirigeant ukrainien envers Moscou.

«Deux semaines»

Pour sa part, Donald Trump, qui veut trouver rapidement une issue à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022 et a effectué un rapprochement spectaculaire avec Moscou ces derniers mois pour y arriver, a annoncé vendredi se donner «deux semaines» pour décider de sa ligne concernant ce conflit. L'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien.