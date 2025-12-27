  1. Clients Privés
Myrnograd et Gouliaïpolé La Russie revendique la prise de deux nouvelles villes

ATS

27.12.2025 - 21:04

La Russie a revendiqué samedi la prise des villes de Myrnograd et de Gouliaïpolé, dans l'est de l'Ukraine, annonçant de nouvelles avancées sur le front à la veille d'une rencontre aux Etats-Unis entre les présidents ukrainien et américain.

Le président russe Vladimir Poutine a écouté un rapport de l'état-major faisant état de «la libération des villes de Dimitrov (le nom russe de Myrnograd, ndlr) et de Gouliaïpolé».
Le président russe Vladimir Poutine a écouté un rapport de l'état-major faisant état de «la libération des villes de Dimitrov (le nom russe de Myrnograd, ndlr) et de Gouliaïpolé».
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.12.2025, 21:04

27.12.2025, 21:08

Selon un communiqué du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a écouté un rapport de l'état-major faisant état de «la libération des villes de Dimitrov (le nom russe de Myrnograd, ndlr) et de Gouliaïpolé». La première est située dans la région de Donetsk et la deuxième dans la partie orientale de celle de Zaporijjia.

Selon Kiev. Zelensky rencontrera Trump dimanche en Floride

Selon KievZelensky rencontrera Trump dimanche en Floride

