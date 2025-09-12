L’Europe attend une réaction de Washington après l’intrusion de drones russes dans l’espace aérien polonais, mais Donald Trump reste étrangement silencieux. Peut-il encore peser dans le conflit en Ukraine? Certains signes plaident en sa faveur, d’autres au contraire.

KEYSTONE

Dans ses relations avec la Russie et l’Ukraine, Trump semble aujourd’hui figé. Que cherche-t-il réellement?

Interprétation optimiste : Trump jouerait une partie d’échecs, visant à faire plier Poutine économiquement, tout en révélant les failles européennes face aux exportations énergétiques russes.

Interprétation pessimiste : Trump manquerait de volonté pour agir contre Poutine. La propagande russe, consciente que l’incident des drones en Pologne restera sans conséquences, s’en réjouit.

Pour le propagandiste Vladimir Soloviev, la réaction de Trump, tout comme l’assassinat de Charlie Kirk, s’inscrivent dans un même combat politique. Montre plus

Donald Trump a réagi pour la première fois à l’intrusion massive de drones russes dans l’espace aérien polonais par un message énigmatique sur sa plateforme Truth Social: « C’est parti ». Mais que signifie réellement ce message?

Hier après-midi, devant la Maison Blanche, Donald Trump est revenu sur le sujet: «C’était peut-être une erreur», a-t-il déclaré à propos de l’incident. «Mais malgré tout, je ne suis satisfait de rien dans cette situation. J’espère que cela se terminera bientôt.»

L’écho en Pologne est d’une franchise inhabituelle. Varsovie, l’un des alliés les plus proches de Washington en Europe, délaisse la diplomatie traditionnelle. Sur X, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, affirme sans détour: «Non, ce n’était pas une erreur.»

Aucun élément ne vient étayer la thèse avancée par Trump. La Russie a clairement violé l’espace aérien de l’OTAN avec ses drones, comme en témoignent les événements récents. Les débris retrouvés en Pologne montrent que certains engins étaient équipés de réservoirs supplémentaires et programmés pour survoler des bases de l’Alliance.

Une carte SIM polonaise «par erreur»?

Comme si cela ne suffisait pas, le journal ukrainien Defense Express révèle que des modems 4G équipés de cartes SIM d’opérateurs polonais ont été découverts dans certains drones russes. Ces cartes permettent aux appareils de Vladimir Poutine de naviguer sur un territoire étranger. Des cartes SIM lituaniennes auraient également été retrouvées.

Trump est bien au courant de tous ces éléments — et pourtant, il continue de qualifier l’incursion de « simple erreur ».

D’un côté, le New-Yorkais vante depuis plus d’un an sa capacité à mettre fin à la guerre en un temps record — comme en témoignent les vidéos ci-dessus et ci-dessous, datées du 24 mars et du 8 juillet. Face aux violences sur le front, Trump se pose en artisan de la paix, lorgnant nonchalamment sur un possible prix Nobel.

D’un autre côté, ses promesses restent lettre morte. Les ultimatums s’enchaînent sans suite, les délais expirent, et tandis que la Russie bénéficie d’exemptions sur les droits de douane, c’est l’Inde — et non la Chine — qui se voit infliger une lourde taxe de 25% pour l’achat de pétrole russe sanctionné.

La vision optimiste

Et désormais, cette retenue face à l’opération de drones de Poutine en Pologne fait mauvais effet à l’international. Les sceptiques se demandent : en cas de crise majeure, Donald Trump défendrait-il réellement les pays européens alliés de l’OTAN?

Que veut vraiment Donald Trump? Le cours du conflit en Ukraine se prête à des interprétations contrastées: certains y voient des signes d’espoir, d’autres une évolution préoccupante.

Ceux qui suivent de près la position de Donald Trump sur l’Ukraine peuvent s’appuyer sur plusieurs indices, petits détails comme contextes plus larges : Washington a récemment livré 3 350 missiles air-sol à Kiev. Par ailleurs, le budget du Pentagone tout juste approuvé alloue explicitement 400 millions de dollars à l’Ukraine.

Sur le plan stratégique, la Maison Blanche chercherait à convaincre l’Union européenne d’adopter des sanctions secondaires visant les importateurs de pétrole et de gaz russes — une mesure que les États-Unis seraient prêts à suivre. L’objectif : affaiblir économiquement la Russie pour accélérer la fin du conflit.

Ce en quoi Trump a raison

Trump pose un vrai défi aux Européens, et ce, à raison : en 2024, Bruxelles a apporté environ 17,5 milliards de francs de soutien à Kiev. Pourtant, au cours de la troisième année du conflit, les pays de l’UE ont acheté à Moscou pour près de 20,5 milliards de francs de pétrole et de gaz, selon le groupe de réflexion finlandais Centre for Research on Energy and Clean Air.

Les revenus de la Russie issus de l'exportation de pétrole, de gaz et de charbon entre février 2021 et février 2025 : les bénéfices n'ont baissé que de 6 pour cent au cours de la troisième année de guerre. CREA

Les recettes totales de Poutine provenant des exportations d’énergie s’élèvent ainsi à environ 226 milliards de francs. La Chine, principal client, représente près de 73 milliards, suivie par l’Inde avec 46 milliards et la Turquie avec environ 32 milliards de francs. Ces trois pays fournissent à la Russie près des trois quarts de ses revenus énergétiques.

Le fait que l’UE fournisse davantage d’argent au Kremlin qu’à Kiev est un paradoxe frappant. L’économie de guerre russe paraît fragile et volatile. Si l’Occident poursuit sa politique de pression économique, Poutine pourrait enfin être contraint à des concessions — ou à sa chute. Trump aurait-il, après tout, un plan derrière la tête?

Le point de vue pessimiste

Les pessimistes répondront que, aux États-Unis, un projet de loi bipartisan demandant l’imposition de sanctions secondaires est depuis longtemps en attente. Mais tant que Trump ne donnera pas son feu vert, ce texte restera lettre morte.

Les sanctions contre les exportations énergétiques russes semblent surtout capter l’attention de Trump lorsqu’elles peuvent servir d’outil bilatéral, comme c’est le cas avec l’Inde. Pendant ce temps, Poutine déroule le tapis rouge à Trump lors de leurs rencontres en Alaska.

La connivence entre Trump et Poutine est si marquante que de nombreuses théories conspirationnistes ont émergé pour tenter d’expliquer ce phénomène. La question centrale demeure: qu’a Poutine sur Trump pour que ce dernier réagisse avec autant de mollesse? Tantôt agent du KGB, tantôt simple complice des jeux du pouvoir, les hypothèses avancées sont aussi étranges que l’affaire elle-même.

L'OTAN n'apportera «absolument rien»

Que dit la Russie elle-même à propos des sanctions, des drones et de Trump? Lorsque le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, évoque les sanctions secondaires, le propagandiste télévisé Vladimir Soloviev le traite de «pédéraste» et menace: «Nous ripostons simplement avec nos armes nucléaires, et c’est fini.»

Peu après, Olga Skabejewa souligne avec satisfaction dans son émission 60 Minut que Trump semble adopter une position différente de celle de son secrétaire au Trésor. L’absence de réaction de Trump face à l’incident des drones en Pologne ne passe pas non plus inaperçue pour la présentatrice de 40 ans.

Mieux encore : JD Vance, vice-président de Trump, évoque dans une interview aux États-Unis des accords potentiels avec Moscou après la guerre — et cela, peu après l’alerte aérienne en Pologne. Pendant ce temps, le député russe Alexeï Chouravliov se moque des Européens qui «couinent» et affirme que les consultations de l’OTAN n’apporteront «absolument rien».

«A toutes les forces saines, traditionnelles et conservatrices du monde»

Vladimir Soloviev va dans le même sens: «Cette affaire, avec toute l’hystérie qu’elle a suscitée, paraît désormais assez risible», déclare-t-il dans son émission Vollkontakt, en référence aux drones polonais. Selon lui, la véritable raison réside dans l’assassinat de Charlie Kirk, proche de Trump, aux États-Unis.

Vladimir Solowjow passe un clip destiné à récolter des fonds pour équiper les soldats.

Celui-ci était fortement anti-ukrainien et plaidait pour une normalisation des relations avec la Russie, explique le médaillé d’honneur à son public: «Il a sous-estimé Zelensky.» Ce n’est «pas un hasard»: toutes les attaques contre Trump et son entourage sont liées à l’Ukraine.

«C’est une guerre religieuse», affirme l’homme de 61 ans. «Elle se déroule sur le sol ukrainien.» Selon lui, sous Biden, Washington serait passé du mauvais côté: «Aujourd’hui, l’Amérique doit se ranger du bon côté et, avec nous, anéantir le mal universel qui a pris racine aux États-Unis et qui prospère librement en Europe.»

Une scène d'IA avec Ursula von der Leyen qui, au nom de l'Europe, sauve le "régime nazi" de Kiev de l'agonie. YouTube/Russia Media Monitor

Y compris — bien sûr — l’Ukraine: «C’est pourquoi nous appelons toutes les forces saines, traditionnelles et conservatrices du monde : si vous voulez vaincre le mal global, vous devez vous tenir épaule contre épaule avec nous.» Le fait que la réaction de Donald Trump face aux drones russes en Pologne pousse Vladimir Soloviev à appeler à l’unité n’augure rien de bon pour l’OTAN.

