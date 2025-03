Une image fixe tirée d'une vidéo fournie par le service de presse du ministère russe des Affaires étrangères montre la délégation russe, Le conseiller du chef du FSB, Sergueï Beseda (à gauche), et le sénateur et ancien diplomate Grigory Karasin (au centre), quittent l'hôtel Ritz-Carlton, après des pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine, à Riyad, en Arabie saoudite, le 24 mars 2025.

KEYSTONE